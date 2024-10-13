"ريال مدريد المسؤول" .. ديدييه ديشان يُعلق على ظهور كيليان مبابي في ملهى ليلي بعد استبعاده من فرنسا

مبابي يُثير الجدل رغم استبعاده من قائمة فرنسا

علق ديدييه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، على ظهور كيليان مبابي في أحد الملاهي الليلية في السويد، مساء فوز الديوك على إسرائيل في دوري الأمم الأوروبية.

وكان ديشان قد أعلن عن استبعاد مبابي من قائمة فرنسا في فترة التوقف الحالية، لأن اللاعب في حاجة للتعافي بدنيًا في ناديه ريال مدريد.

وقال ديشان خلال تصريحات لـ"TF1" قبل مواجهة بلجيكا: "لا أتابع أخبار اللاعبين المستبعدين من قائمة فرنسا، ومبابي حاليًا من مسؤولية ريال مدريد، ولا أعلم إن كان غاب عن برنامج فريقه أم لا".

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وأضاف: "أنا أدير اللاعبين الموجودين هنا مع منتخب فرنسا، ومبابي أرسل لي رسالة قبل المباراة، ولكنه قد يكون حصل على فترة إجازة من فريقه".

وعن رغبة مبابي في لعب المباريات المهمة فقط مع فرنسا، علق ديشان: "لم أطلب منه هذا الأمر، وجدول المباريات الجميع ملتزم به، وبرنامجه هو ما قرره ريال مدريد، وهو مثل جميع اللاعبين، وليس لديه حصص تدريبية مزدوجة كل يوم، لذلك ربما كان لديه حرية الذهاب أينما أراد".