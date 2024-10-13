"نحلم برؤيته مدربًا للديوك" .. الكشف عن مخطط التضحية بديدييه ديشان من أجل زين الدين زيدان

هل سنرى زيدان مدربًا لفرنسا يومًا ما؟

كشف المدرب المخضرم باسكال دوبراز عن المخطط المتبع في فرنسا حاليًا، من أجل التضحية بالمدرب الحالي ديدييه ديشان، لتولي زين الدين زيدان المسؤولية بدلًا منه.

ويُعاني ديشان من انتقادات حادة في فرنسا، منذ وادع يورو 2024 من دور النصف نهائي على يد إسبانيا، وأيضًا تراجع مستوى المنتخب خلال الفترة الماضية.

وقال دوبراز خلال تصريحات لـ "RMC": "الكراهية تجاه ديشان هي نتيجة للضغط عليه، لأن الجميع يحلم برؤية زيدان مدربًا لمنتخب فرنسا بما فيهم أنا، وهذا كل شيء".

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وأضاف: "الجميع ينتقد ديشان على كل شيء يخص منتخب فرنسا، ولكن يجب أن أقول أيضًا أن مبابي يُرهقنا كثيرًا".

ويستعد المنتخب الفرنسي لمواجهة نظيره البلجيكي مساء غدٍ الإثنين، بالجولة الثالثة ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، بعد أن فاز في الجولة الماضية على إسرائيل برباعية مقابل هدف واحد.