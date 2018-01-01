ديجانيني تافاريس يصدم جويدي قبل مواجهة الهلال

الجهاز الطبي أبلغ جويدي بتضاؤل نسبة مشاركة ديجانيني تافاريس، مهاجم الفريق، في المباراة أمام الهلال

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية عن نبأ غير سار للمدير الفني بابلو جويدي مدرب النادي الأهلي، قبل مباراة الفريق المقبلة أمام نادي الهلال.

الجهاز الطبي أبلغ جويدي بتضاؤل نسبة مشاركة ديجانيني تافاريس، مهاجم الفريق، في المباراة أمام الهلال التي تُجرى بعد غد.

ويلتقي الهلال أمام الأهلي يوم الجمعة المقبلة في قمة مباريات الجولة الرابعة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد؟

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وكان اللاعب قد تعرض لتمزق في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية في مواجهة ديربي جدة والتي جمعت الاتحاد والأهلي، ما استدعى خروجه من الملعب.

وأجرى هداف الدوري المكسيكي العام الماضي المزيد من الفحوصات في أحد المستشفيات في محافظة جدة على موضع إصابته للتأكد من مراحل العلاج والتأهيل، حيث كشفت أشعة الرنين المغناطيسي أن مشاركته لا تزال غامضة.

القادم من المغرب لمن يُشرق على الدوام لمن لا يعرف غروب، تهانينا لبطل السوبر هاتريك الأول في دورينا.👏

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ويمثل غياب المهاجم ضربة لهجوم فريقه، خاصة في ظل غموض موقف زميله عمر السومة من المشاركة أمام نادي الهلال متصدر البطولة.