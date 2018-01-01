النتائج المباشرة
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

ديجانيني تافاريس يصدم جويدي قبل مواجهة الهلال

آخر تحديث
التعليقات()
الجهاز الطبي أبلغ جويدي بتضاؤل نسبة مشاركة ديجانيني تافاريس، مهاجم الفريق، في المباراة أمام الهلال

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية عن نبأ غير سار للمدير الفني بابلو جويدي مدرب النادي الأهلي، قبل مباراة الفريق المقبلة أمام نادي الهلال.

الجهاز الطبي أبلغ جويدي بتضاؤل نسبة مشاركة ديجانيني تافاريس، مهاجم الفريق، في المباراة أمام الهلال التي تُجرى بعد غد.

ويلتقي الهلال أمام الأهلي يوم الجمعة المقبلة في قمة مباريات الجولة الرابعة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

اختيارات المحررين

وكان اللاعب قد تعرض لتمزق في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية في مواجهة ديربي جدة والتي جمعت الاتحاد والأهلي، ما استدعى خروجه من الملعب.

وأجرى هداف الدوري المكسيكي العام الماضي المزيد من الفحوصات في أحد المستشفيات في محافظة جدة على موضع إصابته للتأكد من مراحل العلاج والتأهيل، حيث كشفت أشعة الرنين المغناطيسي أن مشاركته لا تزال غامضة.

ويمثل غياب المهاجم ضربة لهجوم فريقه، خاصة في ظل غموض موقف زميله عمر السومة من المشاركة أمام نادي الهلال متصدر البطولة.

الموضوع التالي:
هل يُهدد نافاس عرش لينو في آرسنال؟
الموضوع التالي:
تأخير مباراة الأهلي والداخلية وتأجيل مباراة إنبي
الموضوع التالي:
لويز يلمح لاقتراب مهاجم بورنموث من تشيلسي
الموضوع التالي:
رئيس الاتحاد الإماراتي يشكر إدارة العين واللاعبون على الإنجاز العالمي
الموضوع التالي:
يوفنتوس يقترب من الإعلان عن تجديد عقد روجاني
إغلاق