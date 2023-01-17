ديباي يرغب في ترك برشلونة وأتلتيكو مدريد يفضل الانتظار

ما الذي يعوق الصفقة؟

وافق ممفيس ديباي، لاعب برشلونة، على فكرة الرحيل إلى صفوف أتليتكو مدريد، خلال سوق الانتقالات الجارية.

ولم يشارك ديباي مع برشلونة أساسيًا سوى في ثلاث مباريات فقط خلال الموسم الجاري، كما غاب عن التواجد في أي دقيقة خلال السوبر الإسباني.

وفقًا لتقرير نشرته الصحيفة الإسبانية "موندو ديبورتيفو" فإنّ ديباي مهتم بالانضمام إلى أتلتيكو مدريد خاصة وأنّ فريق العاصمة مهتم بخدماته.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ العائق هو أنّ عقد اللاعب ينتهي مع برشلونة في الصيف المقبل، ولذلك لا يفضل لوس روخي بلانكوس أن يدفع مبلغًا لجلبه أو وضعه في صفقة تبادلية تشمل يانيك كاراسكو.

وأوضحت الصحيفة أن كاراسكو قد يساعد في إتمام الصفقة عن طريق الضغط من أجل الانتقال إلى كامب نو، فاللاعب يسعى لخوض تجربة جديدة.

الجدير بالذكر، أنّ تشافي هيرنانديز أكد في تصريحات سابقة رفضه رحيل أي لاعب عن النادي حتى جلب بديل مناسب له.