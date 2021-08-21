ديباي: لم أفهم مورينيو، وبوجبا وزلاتان سبب رحيلي عن يونايتد!

الحديث مع بول بوجبا وزلاتان إبراهيموفيتش دفع ممفيس ديباي للرحيل عن مانشستر يونايتد.

كشف ممفيس ديباي عن أسباب رحيله عن مانشستر يونايتد قبل سنوات بعد أن كان متوقعًا له تحقيق النجاح رفقة الشياطين الحمر.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح موقع "ال بريوديكو"، وتطرق خلالها للحديث عن علاقته بجوزيه مورينيو هناك والعديد من الأمور الأخرى.

وقال ديباي: "فكرت كثيرًا فيما حدث بشكل خاطئ في صفوف مانشستر يونايتد، في الموسم الأول لم أتأقلم بالشكل المناسب الذي حدث في هولندا".

ميسي يقترب منه، وتجاوز أسطورة سيتي .. ردود أفعال تألق محرز ضد نوريتش

وأضاف: "فقدت ثقتي في نفسي وفي المدير الفني والفريق، لقد كان الأمر صعبًا للغاية بالنسبة لي، وفي الموسم التالي شعرت أنني لدي المزيد من الخبرة، لكن المدرب كان قد تم تغييره".

وأردف: "جاء مورينيو وقاتلت من أجل الحصول على الفرصة، لكن فكرة الدفع بي لم تكن في رأسه على ما يبدو".

وأكمل: "ذهبت للحديث معه لكن ذلك لم يغير أي شيء، وشعرت أنني أتدرب بشكل جيد للغاية ولم أفهم لماذا لا ألعب، حتى زملائي بوجبا وزلاتان، لقد سألوني لماذا لا ألعب، ووقتها أدركت أنني لا أريد الاستمرار في أحد أكبر الأندية لو لم ألعب".

وأنهى كلماته: "أدركت أنه يجب أن أبدأ من جديد لأثبت للجميع قدراتي، وكان ذلك هو القرار الأفضل بالنسبة لي".

جدير بالذكر أن ديباي يقدم مستويات طيبة مع برشلونة في الأسابيع الأولى له بقميص فريقه الجديد.