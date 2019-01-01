ديبالا: يوفنتوس فاز بالخبرة

أبرز ما قاله باولو ديبالا عقب فوز يوفنتوس على لوكموتيف موسكو

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال باولو ديبالا نجم نادي يوفنتوس إن المباراة أمام لوكموتيف موسكو كانت صعبة للغاية نظرًا للقوة التي أظهرها الفريق الروسي، ولكن اليوفي فاز بالخبرة وبشخصيته التي تحضر في مثل هذه الموقف.

وحقق يوفنتوس انتصارًا صعبًا على ضيفه لوكموتيف موسكو بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أليانز ستاديوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ولعب الفريق الروسي مباراة كبيرة ولم يكن لقمة سائغة للسيدة العجوز، على الرغم من أن المباراة تلعب في تورينو وأن يوفنتوس يدخلها كمرشح أبرز للفوز.

وعقب المباراة، قال باولو ديبالا إن شخصية يوفنتوس خبرته هي من أعطته الفوز، مؤكدًا أن هذه المباراة كانت مهمة للغاية والانتصار بها يقرب الفريق أكثر من صدارة المجموعة.

وأضاف: "احتجت تسجيل هذين الهدفين حتى أستيد الثقة وألعب بأريحية أكبر، لقد أظهرنا اليوم أن ثلاثية ديبالا ورونالدو وهيجواين يمكنها العمل دون إبعاد أحد أطرافها"

وظلت النتيجة تشير إلى تقدم لوكموتيف موسكو بهدف للا شيء حتى نجح يوفنتوس في قلب الطاولة في 120 ثانية فقط عبر نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا.

وتمكن ديبالا من إدراك التعادل في الدقيقة السابعة والسبعين، قبل أن يضيف الهدف الثاني بعدها بدقيقتين فقط ويشعل ملعب اللقاء.

وأعرب تشيزني عن سعادته بعد المباراة بالفوز والأجواء الجماهيرية التي جعلت الفوز أكثر قيمة بالنسبة للجميع حسب ما قال.

وتابع: "يوفنتوس يحتاج إلى الصبر، لدينا الكثير لنقدمه ونشعر بالتطور في كل يوم والعمل مع مدرب كساري مفيد للجميع"

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وبهذه النتيجة حصل يوفنتوس على صدارة المجموعة مناصفة مع أتلتيكو مدريد برصيد 7 نقاط لكل منهما من انتصارين وتعادل.