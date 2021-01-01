ديبالا يلجأ لأطباء برشلونة

إصابة باولو ديبالا أسوا مما كان متوقعاً

كشف مراسل جول في إيطاليا عن سفر لاعب يوفنتوس باولو ديبالا إلى مدينة برشلونة يُرافقه أحد أفراد الطاقم الطبي في النادي الإيطالي للحصول على إستشارة طبية متعلّق بإصابته على مستوى الركبة.

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ويأمل يوفنتوس أن يستعيد خدمات لاعبه في الأسابيع القادمة لكن لم يتم تحديد مدة زمنية بعد للعودة.

غياب منذ أكثر من شهر

وكان ديبالا تعرّض لإصابة في 10 يناير الفائت في المباراة أمام ساسوولو في الدوري الإيطالي والتقرير الأولي تحدث عن غياب يتراوح بين 10 إلى 20 يوماً، لكن يبدو أن تعافيه أبطأ بكثير من المتوقع وأكثر تعقيداً،

إذ أشار المدرب أندريا بيرلو إلى أن إصابة اللاعب ما زالت طور التعافي و"نحتاج للانتظار مدة أطول".