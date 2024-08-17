"تفتح الصورة تجد طفلاً في ال14" .. دي روسي يكشف موقف ديبالا من العرض السعودي

اللاعب مطلوب في القادسية

تحدث مدرب روما دانييلي دي روسي في المؤتمر الصحفي قبل لقاء كالياري في افتتاح الدوري وعلق على مستقبل نجمه باولو ديبالا وإمكانية مغادرته للدوري السعودي.

وتلقى روما عرضاً من أجل نجمه الأرجنتيني للانضمام لصفوف القادسية الصاعد حديثاً لدوري روشن بحسب عدة مصادر مطلعة، والتي أفادت بأن النادي العاصمي الإيطالي لا يمانع رحيل نجمه.

وقال دي روسي: "تم استدعاء ديبالا، نعرف جميعاً أن هناك شيئاً ما ولكنه معنا بدون مشاكل، وما يجب أن يقال قلته له وللإدارة بالفعل".

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وأتبع: "الإهانات على وسائل التواصل الاجتماعية؟ يحزنني قراءة من يتمنى الموت أو أن تصاب بورم ثم تفتح صورته وتجد طفلاً في الرابعة عشر".

وأتم مدرب روما: "كمدرب لا يمكنني التعليق على الشائعات، باولو سيشرح ما حدث خلال بضعة أيام".