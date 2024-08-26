"المال ليس كل شيء" .. ديبالا يُوضح أسباب تراجعه عن اللعب في الدوري السعودي

اللاعب فضل البقاء في روما في اللحظات الأخيرة

شرح باولو ديبالا في تصريحات عقب انتهاء مباراة فريقه روما أمام إمبولي في الدوري الإيطالي الأسباب الحقيقية خلف قراره المفاجئ بالتراجع عن اللعب في الدوري السعودي والبقاء في العاصمة الإيطالية.

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ديبالا أتم اتفاقه مع القادسية على توقيع عقد يمتد لـ3 مواسم مقابل حصوله على 75 مليون يورو، وفيما كان يُنتظر حسم الاتفاق بين الناديين، فوجئ الجميع بتراجع اللاعب الأرجنتيني عن رأيه وإبداء رغبته بالبقاء مع الذئاب.

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لاعب يوفنتوس السابق أكد أن العرض المالي الذي قُدم له من السعودية كان يستحق التفكير به، مشيرًا في نفس الوقت إلى أن المال ليس كل شيء بالنسبة له وأن هناك أهدافًا أخرى يسعى إليها أبرزها البقاء مع منتخب بلاده.

وأضاف لقناة سكاي سبورت "الجميع يُفكر فقط في الجانب المالي، بالنسبة لي المال ليس كل شيء، لقد وضعت العديد من العوامل أمامي، مثل الأسرة والزوجة والمدينة والرغبة في العودة للمنتخب الوطني، عُمري 30 عامًا وأشعر أنني بحالة جيدة بدنيًا ومازلت أريد تقديم أفضل ما لدي. الأكيد أنه عندما ترى مثل هذا الرقم تُفكر به، لكن هناك أولويات أخرى".

يُشار إلى أن صاحب الـ30 عامًا انضم إلى روما بعد انتهاء عقده مع يوفنتوس صيف 2022، ويرتبط مع الفريق بعقد يمتد حتى صيف 2025، وقد ترك بصمته على 52 هدفًا خلال 78 مباراة.