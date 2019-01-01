ديبالا أمام خيارين .. دل بييرو الجديد أو الرحيل عن يوفنتوس

ما الذي سيفعله نجم يوفنتوس الصيف القادم؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشارت صحيفة آس الإسبانية إلى أن مستقبل باولو ديبالا نجم يوفنتوس بات على المحك، إذ أصبح أمام خيارين في الصيف القادم.

وكان اللاعب الأرجنتيني قد أظهر غضبه لبقائه على مقاعد البدلاء خلال مباراة فريقه الأخيرة في الدوري الإيطالي أمام بارما، بمغادرته الملعب قبل دقائق من نهاية اللقاء الذي انتهى بالتعادل 3-3.

وتقدم ديبالا باعتذاره لمدربه ماسيميليانو أليجري وزملائه في الفريق خلال تدريبات اليوم التالي، لكن الواضح أن هناك شكوكًا كثيرة حول استمراره في تورينو خلال الموسم القادم، خاصة أن وضعه في الفريق اختلف نسبيًا مع قدوم كريستيانو رونالدو من ريال مدريد.

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وأوضحت صحيفة آس أن اللاعب بات في مفترق طرق، إذ أمامه خيارين الصيف القادم .. إما البقاء بالقميص البيانكونيري والسير على خطى النجم أليساندرو دل بييرو بأن يُصبح نجم الفريق ورمزه وقائده الأول خاصة بعد انتهاء مرحلة رونالدو وكيليني، وإما الرحيل الصيف القادم لنادٍ جديد.

وأكدت الصحيفة الصادرة من العاصمة الإسبانية أن ريال مدريد هو الوجهة المرجحة لصاحب الـ25 عامًا حال رحيله عن الدوري الإيطالي، لكن دون استبعاد فرضية الإنتر خاصة بوجود جوزيبي ماروتا هناك حاليًا، إلا أن هذا الأمر لن يحدث سوى إن فشلت محاولات تجديد عقد ماورو إيكاردي وغادر الفريق.