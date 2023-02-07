دياز يُربك الجميع .. تغييرات مفاجئة في مناورة الهلال الأخيرة

الهلال يُواجه فلامنجو في نصف نهائي مونديال الأندية

اختتم الهلال مساء أمس استعداداته لمواجهة فلامنجو بطل أمريكا الجنوبية مساء اليوم الثلاثاء في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام حاليًا في المغرب.

الهلال أدى مرانه الأخير في الرباط يوم أمس وتوجه بعدها إلى مدينة طنجة حيث سيُقام اللقاء، وقد شهدت المناورة الأخيرة تغييرات مفاجئة ومربكة من رامون دياز في تشكيل الفريق ومراكز اللاعبين.

الهلال سيغيب عنه خلال المباراة الثنائي أندريه كاريلو للإصابة ومحمد كنو للإيقاف، وفيما كان يُتوقع أن يُعوضهما كلًا من لوسيانو فييتو ومصعب الجوير، أربك دياز الجميع في المناورة التدريبية التي اختتم بها مران الأمس بالإقدام على بعض التغييرات.

المدرب الأرجنتيني أشرك خليفة الدوسري في مركز الظهير الأيسر ونقل ناصر الدوسري لنصف الملعب بهدف تعويض كنو، كما أشرك فييتو بدلًا من ميشايل وأشرك الجوير خلال جزء من المناورة.

يُشار إلى أن مباراة نصف النهائي الأخرى ستجمع الأهلي المصري وريال مدريد الإسباني مساء الأربعاء القادم، وسيُواجه الهلال أحدهما في النهائي أو مباراة تحديد المركز الثالث.