دياز يتمسك بالبقاء في ريال مدريد

لا يريد المغادرة رغم عدم الحصول على فرصة..

يرفض براهيم دياز، لاعب ريال مدريد، أن يُغادر صفوف فريقه في فترة الانتقالات الشتوية، ويُفضِّل القتال على مركز أساسي، وذلك حسبما كشفت تقارير من الصحافة الإسبانية.

دياز لم يشارك هذا الموسم سوى في 3 مباريات بالدوري الإسباني كبديل، وواحدة في دوري أبطال أوروبا، لكن هذا لم يُقلل من عزمه في البقاء مع كتيبة زين الدين زيدان.

ارتبط اسم اللاعب الإسباني مؤخرًا بإيفرتون، حيث تحدثت الصحافة عن رغبة كارلو أنشيلوتي في استغلال علاقته مع فلورنتينو بيريز للحصول على دياز على سبيل الإعارة.

أزمة كبرى تواجه ريال مدريد قبل صفقته الجديدة

الجديد أن أنخيل توريس، رئيس خيتافي، كشف النقاب عن أن مفاوضات قد حدثت بين ناديه وبين بيريز من أجل دياز، وأن الملكي لا يمانع رحيله ولكن اللاعب هو من يود البقاء.

توريس في تصريحات للإعلام قال "تحدثنا مع فلورنتينو، لقد قال لنا أن بالنسبة للنادي فهم موافقون إذا ما وافق دياز، ولكن من الواضح أنه لا يريد أن يُغادر ريال مدريد الآن، لننتظر ونرى.".

في الوقت نفسه فإن صحيفة "كادينا سير" أكدت على أن رايو فايكانو سعى للتعاقد مع صاحب الـ20 عامًا، إلا أنه هو الآخر فوجئ برفض اللاعب للأمر وعزمه البقاء لفترة طويلة في سانتياجو برنابيو.

يذكر أن دياز انضم إلى صفوف ريال مدريد في الشتاء الماضي من مانشستر سيتي نظير 15 مليون يورو، وشارك الموسم الماضي في 11 مباراة، لكن الإصابات عطلّت مسيرته مطلع هذا الموسم.