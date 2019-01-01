دياز وبيتزي وكوزمين ضمن خيارات إدارة الهلال

إدارة الهلال تعمل حاليًا على التعاقد مع جهاز فني

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية سعودية عن الخيارات المتاحة أمام إدارة نادي الهلال من أجل التعاقد مع مدير فني جديد خلال الفترة المقبلة.

صحيفة "الرياضية" بحسب مصادرها أشارت إلى أن مدير فني أوروبي يأتي على رأس اهتمامات إدارة الزعيم.

المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق يأتي في المرتبة الثانية ضمن خيارات الإدارة لقيادة الفريق مُجددًا.

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كما يبرز أسم الأرجنتيني "خوان بيتزي" مدرب المنتخب السعودي سابقاً، بعد ترشيحه من قبل بعض اللاعبين الدوليين، وأخيرًا يأتي أسم المدير الفني الروماني "كوزمين أولاريو" كخيار رابع.

إدارة الهلال كانت قد أقالت المدير الفني الكرواتي زوران ماميتش وتعاقدت بشكل مؤقت مع المدير الفني البرازيلي شاموسكا.

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يُذكر أن إدارة الهلال تعمل حاليًا على التعاقد مع جهاز فني من أجل الإعداد للموسم المُقبل وموسم التعاقدات الصيفية.