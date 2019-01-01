دياز الابن ينفي اقتراب والده من تدريب المنتخب السعودي

نفي سريع جدًا

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

نفى نجل المدرب الأرجنتيني الشهير في المنطقة العربية رامون دياز، صحة التصريحات التي نُسبت إليه في الساعات القليلة الماضية، عن اقتراب والده من العودة إلى المملكة العربية السعودية، لكن هذه المرة، لتولي قيادة المنتخب الأول.

وزعمت إحدى الصحف المحلية في السعودية، أن ابن مدرب بيراميدز السابق، قال في تصريحات خاصة، إنه في مباحثات مع مسؤولين في اتحاد كرة القدم وهيئة الرياضة السعودية، للاتفاق حول البنود الشخصية في عقد والده مع الأخضر، ليقود المنتخب في مرحلة التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

لكن سريعًا، أدلى الابن إيميليانو بتصريحات نقلتها صحيفة "الرياضية" السعودية عن قناة "العربية"، قائلاً "والدي لم يتلق أي عرض من السعودية، وكذلك وكيل أعماله، لم يتلق أي عرض من مسؤول في اتحاد كرة القدم السعودي".

وفي الوقت ذاته، رحب بفكرة العودة للتدريب في المملكة، بعد تجربتيه السابقتين مع الزعيم الهلالي والعميد الاتحادي، واصفًا تلك الفترة "بالجميلة في مسيرة رامون الكبير".

لقطة طريفة في أحد ملاعب القارة السمراء 😅



في مباراة الديربي بدولة مالاوي.. أفضل لاعب في المباراة حصل على دجاجة بعد تألقه في اللقاء 🐔 pic.twitter.com/liFDZn14Ms — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 22, 2019

وتحوم الشكوك حول هوية اسم المدير الفني الجديد للمنتخب السعودي منذ إقالة المدرب خوان بيتزي بعد حملة كأس آسيا 2019 المتواضعة، وهناك أسماء مدربين بالجملة مرشحة لشغل المنصب الشاغر، يأتي في مقدمتهم الفرنسي هيرفي رينار، خاصة بعد رحيله عن المنتخب المغربي.