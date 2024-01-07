"دون مساعدة لجنة الاستقطابات" .. الهلال يستقر على صفقة واحدة فقط بالشتاء!

أحمد رفعت
Al Hilal vs AbhaGOAL AR
Al Hilalدوري روشن السعوديانتقالات

الهلال يحدد هدفه الوحيد في فترة الانتقالات الشتوية

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تنتظر جماهير الهلال على أحر من الجمر، إعلان ناديها عن إتمام صفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك لتدعيم الفريق للنصف الثاني من الموسم.

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وكشف الإعلامي عبد الرحمن الجماز عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن نادي الهلال سيُجري صفقة واحدة فقط خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وجاء نص تغريدة الجماز كالآتي: "صفقة الهلال الوحيدة في الشتوية (بديل نيمار)، وستكون من موارد النادي ولا علاقة للجنة الاستقطابات فيها، انتهى الكلام".

ويبحث نادي الهلال عن التعاقد مع لاعب أجنبي بدلًا من نيمار، الذي يُعاني من إصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، سيغيب على إثرها لنهاية الموسم الحالي.

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وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن الهلال يفاوض الظهير الأيسر الفرنسي لوكاس دين لاعب أستون فيلا، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالي.

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