دون حد أقصى .. اتحاد الكرة يسمح للهلال بزيادة الأجانب في كأس العالم للأندية 2025 بشرط وحيد!

بعد أنباء الـ12 لاعبًا أجنبيًا في الهلال..

كشفت تقارير إعلامية عن استعداد نادي الهلال، للذهاب إلى كأس العالم للأندية 2025، بقائمة تضم 12 لاعبًا أجنبيًا، حيث ينوي النادي العاصمي إبرام ثلاث صفقات عالمية جديدة، على ألا يكون المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بينهم.

وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية، التي تقام لأول مرة، بمشاركة 32 فريقًا، في الولايات المتحدة، عن وقوع الهلال في المجموعة الثامنة، ليواجه أندية ريال مدريد الإسباني، وباتشوكا المكسيكي، وريد بول سالزبورج النمساوي.

وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "الجزيرة"، أنه في كأس العالم للأندية، سيكون عدد اللاعبين الأجانب مفتوح، بشرط تحمل الأعباء المالية المترتبة على إلغاء العقود، بعد المشاركة في كأس العالم، والعودة إلى العدد 8+2.

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وقرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، فتح باب القيد الاستثنائي لأندية دوري روشن، في الفترة بين 1-10 يونيو 2025، استنادًا للفقرة الرابعة من المادة 22 بلائحة كأس العالم للأندية، والتي تنص على منح الاتحادات الوطنية الأعضاء صلاحية فتح فترة تسجيل استثنائية، حال مشاركة أي من أنديتها في البطولة، وذلك لكافة الأندية التابعة للاتحادات الوطنية.

وكان اتحاد الكرة، قد قرر زيادة عدد الأجانب في قوائم الأندية المشاركة في دوري روشن السعودي، إلى 10 لاعبين أجانب، بدءًا من موسم 2024-2025، بواقع 8 لاعبين دون تحديد سن معين، ولاعبَين اثنين دون 21 عامًا.

وتضم قائمة أجانب الهلال، هذا الموسم، كلًا من الحارس المغربي ياسين بونو، السنغالي خاليدو كوليبالي، الرباعي البرازيلي رينان لودي، نيمار جونيور، مالكوم، ماركوس ليوناردو، الثنائي البرتغالي جواو كانسيلو، روبن نيفيش، الثنائي الصربي سيرجي سافيتش، أليكساندر ميتروفيتش، علمًا بأن جيسوس استبعد نيمار من قائمة المسابقات المحلية مطلع الموسم.