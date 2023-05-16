دون أن يهز الشباك قط! .. هدفا الهلال في كلاسيكو الاتحاد من نوادر كرة القدم

الهلال خرج بنقطة التعادل أمام الاتحاد بهدفين غريبين

لأنه ليس كلاسيكو عاديًا، من الطبيعي أن تكون أهدافه غير عادية أيضًا، إذ سجل الهلال هدفين أمام الاتحاد، لكن دون أن يهز شباك الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي.

كلاسيكو الكرة السعودية حسمه التعادل أمس الثلاثاء، بهدفين لكل فريق، ضمن الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي، ليشتعل السباق نحو اللقب بين العميد والنصر.

لكن كيف سجل الزعيم هدفين وهو لم يهز الشباك؟؛ الهدف الأول جاء في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول، عن طريقة تسديدة صاروخية مباغتة من مصعب الجوير، خدعت الحارس جروهي، وبدوره حاول خداع الحكم وأخرج الكرة وهي الهواء بعدما تخطت خط المرمى، لكن تقنية الفيديو كشفت حيلته.

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني أيضًا، ونفس الطريقة تقريبًا، لكن هذه المرة مُخرج الكرة هو المدافع المصري أحمد حجازي، ومسددها البرازيلي ميشايل ديلجادو، لكن للمرة الثانية، تكشف تقنية الفيديو صحة الهدف دون أن تحرك الكرة الشباك.

يذكر أن التعادل أعاد الحياة للنصر، إذ يتصدر الاتحاد جدول الترتيب برصيد 63 نقطة، يليه العالمي بـ60 نقطة مع بقاء ثلاث جولات فقط على نهاية الموسم، بينما يحل الزعيم رابعًا بـ50 نقطة وخرج من سباق اللقب بالفعل.