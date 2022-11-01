دون أن يشارك .. هازارد يستمر في مسلسل الإصابات

هازارد يغيب من جديد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن غياب النجم البلجيكي إيدين هازارد عن قائمة فريق ريال مدريد المشاركة ضد نادي سيلتك يوم الأربعاء ضمن الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبحسب ما ورد من صحيفة "آس" الإسبانية فإن النجم البلجيكي لم يتدرب اليوم مع زملائه في ريال مدريد داخل الملعب بسبب شعوره بالألم في عضلة الفخذ، لكنه اكتفى بالتدرب في صالة الألعاب الرياضية.

وكان هازارد قد دخل مخططات المدرب كارلو أنشيلوتي هذا الموسم بعد أن شارك لمدة 229 دقيقة في بعض المواجهات للملكي موزعة على 6 مباريات، كما حاول الإيطالي تجربته في أكثر من مركز.

لكن سرعان ما عاد إيدين إلى سلسلة إصاباته التي لا تنتهي من جديد، وبالتالي يغيب عن الفريق قبل مواجهة سيلتك في دوري الأبطال، ومن المنتظر معرفة مدة الابتعاد لأن بطولة كأس العالم على الأبواب.

وأضاف تقرير الصحيفة أن متوسط الميدان أوريليان تشواميني لن يكون جاهزًا لمباراة الأبطال، فيما عاد كريم بنزيما للتدريبات، ومن الوارد أن يدخل في اللقاء.