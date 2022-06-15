دوناروما يتهرب من خماسية ألمانيا بالتشكيك في ريمونتادا ريال مدريد

خطأ عودة ريال مدريد مازال عالقًا في ذهن دوناروما

ظهر جانلويجي دوناروما حارس مرمى منتخب إيطاليا وباريس سان جيرمان غاضبًا للغاية بعد خسارة منتخب بلاده أمام ألمانيا بخماسية مقابل هدفين في دوري الأمم الأوروبية.

منتخب إيطاليا سقط أمام ألمانيا بخماسية مقابل هدفين في الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة ضمن التصنيف الأول لدوري الأمم الأوروبية.

في مقابلة تلفزيونية بعد نهاية المباراة، سأل صحفي من قناة "RAI" دوناروما عن أخطائه في مواجهة ألمانيا، وهو ما لم يعجب الحارس الإيطالي على الإطلاق.

دوناروما يعلق على هزيمة إيطاليا القاسية

وقال حارس ميلان السابق: "متى أرتكب خطأ؟ مع ريال مدريد، ما هو الخطأ؟ إذا أردنا إثارة الجدل حول هذه الأشياء فلنفعلها".

وواصل: "إذا كنتم تريدون أن تلوموا أحد فأنا المسؤول وأنا قائد المنتخب، وأتحمل مسؤوليتي، وأمشي للأمام مرفوع الرأس، حتى لو كنت تريد ان تقول أن هذا كله خطأي".

اعترف دوناروما بخطئه في هدف تيمو فيرنر الذي جعل النتيجة 5-0: "بعد الأخطاء تنضج والآن علينا فقط النظر إلى بعضنا البعض والراحة والعودة أقوى بكثير والتعلم من الأخطاء".

وأتم: "لا توجد أعذار آسف للجماهير نحن غاضبون علينا أن نبدأ في النظر إلى بعضنا البعض وإظهار أننا لسنا كذلك".

الهزيمة جعلت إيطاليا في المركز الثالث بالمجموعة مع رصيد خمس نقاط، بينما ألمانيا تأتي في المركز الثاني برصيد ست نقاط، ويتصدر منتخب المجر المجموعة بسبع نقاط، ويأتي منتخب إنجلترا في المركز الأخير برصيد نقطتين.

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