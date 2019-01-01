دوناروما: ميلان في حالة جيدة والأمور تتحسن للأفضل

حارس مرمى ميلان يرى أن فريقه يسير على الطريق الصحيح

يعتقد جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى ميلان الإيطالي أن الوضع في فريقه يتحسن، مشيراً إلى أن هدف الفريق هو الفوز في المباريات القادمة.

وتعادل ميلان سلبياً بالأمس أمام ساسولو، في إطار مباريات الجولة الـ 16 من الدوري الإيطالي.

وقال دوناروما في تصريحات صحفية: "سأكون ممتناً لسينيسا ميهايلوفيتش بقية حياتي، لقد منحني الفرصة في سن الـ 16".

وحول الوضع الحالي، لميلان قال: "نحن في حالة جيدة، الوضع يتحسن كثيراً نحن نريد الفوز، الآن علينا فقط التركيز لمباراة أتلانتا".

ويحتل ميلان المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن بارما صاحب المركز السابع.

وتطرق الحارس صاحب الـ 20 عاماً، للحديث عن منتخب إيطاليا وبطولة اليورو القادمة وقال: "لقد كنا في حالة جيدة خلال التصفيات، الآن يجب أن نقدم بطولة رائعة ونذهب فيها لأقصى درجة ممكنة".

ويلعب المنتخب الإيطالي خلال المجموعة الأولى من بطولة اليورو، رفقة تركيا وويلز وسويسرا.