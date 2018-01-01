دوناروما: ميلان فاز لأجل جاتوزو

ميلان حقق انتصارًا صعبًا على سبال

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

خرج ميلان من الفترة الصعبة التي امتدت لأربع مباريات متتالية لم يُسجل بها أي هدف ولم يُحرز أي انتصار بالفوز على سبال بهدفين مقابل هدف على ملعب سان سيرو.

ولعب حارس المرمى جانلويجي دوناروما دورًا بارزًا في الانتصار الصعب بتصديه لمحاولة خطيرة جدًا للفريق الضيف في اللحظات الأخيرة من اللقاء، وقد قال لقناة النادي الرسمية "كان تصدٍ جميل لكن الفريق بالكامل لعب جيدًا".

"كنا جيدين لنعود من الخلف وبعدها تمركز هيجواين جيدًا ليُسجل. هدفه؟ هو أحد أفضل المهاجمين في العالم ونحن بحاجة لأدائه وأهدافه".

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أضاف حول زميله الذي سجل أول هدف له بعد صيام عن التسجيل امتد لـ9 مباريات "هدفه حرره بعد فترة صعبة من اللعب، وهو ما قد يحدث".

واصل "هو فوز نهديه أيضًا لجاتوزو لأنه لا يستسلم أبدًا. هو دومًا ما يُدافع عنا ويُشعرنا بأهميتنا".

أتم الدولي الإيطالي قائلًا "نريد أن نُنهي عام 2018 ونبدأ عام 2019، سنحصل على قسط من الراحة الآن ونفكر بمباراة السوبر. نحن مجموعة رائعة، نشعر جيدًا معًا ونأمل أن نُعيد ميلان للمكان الذي يستحقه".