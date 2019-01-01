دوناروما: أتمنى أن يقوم يوفنتوس بواجبه أمام أتالانتا

جيانلويجي دوناروما حارس مرمى فريق ميلان يدعم يوفنتوس لتحقيق الفوز أمام فريق أتالانتا في الدوري الإيطالي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

ألقى الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى فريق ميلان بعبء الصعود لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل على فريق يوفنتوس.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها دوناروما عقب مباراة فريقه الأخيرة ضد فيورنتينا التي أقيمت يوم السبت الماضي.

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وأكد دوناروما أن فريقه سيحاول أن يقوم بما عليه القيام به، لكنه ينتظر هدية من يوفنتوس من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وأكتفى دوناروما بتعليق مقتضب حيث قال: "فلنأمل أن يقوم يوفنتوس بواجبه خلال مباراتهم القادمة ضد أتالانتا".

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وكان فريق ميلان قد حقق فوزًا صعبًا على نظيره فيورنتينا ضمن لقاءات الجولة الـ 36 من الدوري الإيطالي.

جدير بالذكر أن ميلان يحتل في الوقت الحالي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 62 نقطة وفي انتظار تعثر أيًا من ميلان أو أتالانتا للصعود لدوري أبطال أوروبا.