كلمات قوية من دومينيك..

شن المدرب الفرنسي السابق، ريمون دومينيك، هجومًا كبيرًا على ريال مدريد، بسبب مقاطعته حفل الكرة الذهبية، أول أمس الإثنين، في العاصمة الفرنسية باريس.

وقاطع ريال مدريد الحفل الذي نظمته مجلة فرانس فوتبول، بعد التأكد من عدم فوز فينيسيوس جونيور بالجائزة، التي حصدها رودري نجم مانشستر سيتي.

وقال دومينيك، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "يقال إن ريال مدريد نادٍ عظيم، ويدعي نفسه ذلك، لكن في الحقيقة، اتضح أنه نادٍ صغير جدًا، ما فعلوه بائس للغاية، لقد أظهروا عدم احترام لكرة القدم وللمشاركين في الحفل وللفائزين".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "أمر مقزز حقًا، ريال مدريد ضغط على المنظمين لمعرفة الفائز بالكرة الذهبية قبل الإعلان الرسمي، هذا ابتزاز، إنه أمر مريع، وأكرر، سلوك سيء للغاية لنادي يدعي أنه عظيم".

وختم: "يجب أن يفهموا أن عالم كرة القدم لا يدور حولهم. قميص ريال مدريد أبيض، لكن أمس، برأيي، كان هذا القميص ملطخًا جدًا".