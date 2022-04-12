دومفرويس منقذ هولندا .. اكتشاف رايولا وخليفة حكيمي

نجم إنتر يجذب الانتباه بعد تألقه ضد الولايات المتحدة في المونديال

صيف 2021، قرر إنتر التخلي عن نجمه أشرف حكيمي بسبب الضائقة المالية وبيعه لباريس سان جيرمان مقابل قرابة 65 مليون يورو، ولكن قررت إدارته أنها لن تستثمر أكثر من ربع المبلغ لضم معوض.

في نفس هذا الصيف جذب المنتخب الهولندي الأنظار بعروضه القوية في دور المجموعات لليورو، وخصوصاً ظهيره الأيمن دينزل دومفريس الذي كان قائداً وقتها لناديه بي إس في إيندهوفن، ويحظى بشعبية كبرى في بلاده.

في ذلك التوقيت، قرر الراحل مينو رايولا أن يلعب لعبته، عرض على إنتر دومفريس، والغريب أن اللاعب المتألق انضم للنيراتزوري مقابل فقط 13 مليوناً، ضربة رابحة مادياً ولكن جعلت الجميع يتساءل حول قدرته على تعويض حكيمي.

بداية صعبة في إيطاليا حتى جاءت مباراة بولونيا والانتصار 6-1 في السيري آ بالدور الأول ليكتب الظهير الهولندي شهادة ميلاده التي جعلت الكثيرون يؤمنون بأنه قادر على محو المغربي من الذاكرة، ولكن مباراة ديربي إيطاليا ضد يوفنتوس غيرت ذلك الشعور.

دخل الهولندي بديلاً وإنتر متقدم بهدف نظيف، وفي الدقيقة 90 ارتكب مخالفة ساذجة كلفت فريقه ركلة جزاء والنقاط الثلاث للمباراة، وجعلت كاتب هذه السطور يطالب بعدم مشاركته لفترة مع الفريق!

Dumfries needs a lengthy time off till he get to grips with this new league & team.. — Haytham Mohamed (@HMElhalmoushy) October 24, 2021

تمر الأيام والأسابيع، ويثبت دومفريس سوء تقديري أنا والكثيرين بخصوصه، تحول اللاعب لجناح ظهير طائر يمين دفاعات إنتر، وأصبح قطعة لا غنى عنها في تشكيل الفريق، وقدم أرقاماً جعلته ينافس، بل ويتخطى حتى حكيمي.

الآن مرة أخرى يكتشف العالم صاحب الستة وعشرين عاماً، والذي نعم، سُمي دينزل تيمناً بالممثل الأمريكي الشهير، بعد تألقه اللافت ضد أمريكا بتسجيل هدف وصناعة هدفين وإنقاذ بلاده من هدفين محققين.

اكتشاف رايولا الذي نتحدث عنه قد لا يكون بنفس قوة وشعبية إرلينج هالاند وزلاتان إبراهيموفيتش وبقية عملاء الراحل وخليفته رافائيلا بيمينتا، ولكن الأكيد أن سعره الذي يقدر في حدود 50 مليوناً قبل المونديال سيرتفع كثيراً بهذه العروض المميزة التي يقدمها مع البرتقالي في قطر.