دومفرويس منقذ هولندا .. اكتشاف رايولا وخليفة حكيمي

صيف 2021، قرر إنتر التخلي عن نجمه أشرف حكيمي بسبب الضائقة المالية وبيعه لباريس سان جيرمان مقابل قرابة 65 مليون يورو، ولكن قررت إدارته أنها لن تستثمر أكثر من ربع المبلغ لضم معوض.

في نفس هذا الصيف جذب المنتخب الهولندي الأنظار بعروضه القوية في دور المجموعات لليورو، وخصوصاً ظهيره الأيمن دينزل دومفريس الذي كان قائداً وقتها لناديه بي إس في إيندهوفن، ويحظى بشعبية كبرى في بلاده.

في ذلك التوقيت، قرر الراحل مينو رايولا أن يلعب لعبته، عرض على إنتر دومفريس، والغريب أن اللاعب المتألق انضم للنيراتزوري مقابل فقط 13 مليوناً، ضربة رابحة مادياً ولكن جعلت الجميع يتساءل حول قدرته على تعويض حكيمي.

بداية صعبة في إيطاليا حتى جاءت مباراة بولونيا والانتصار 6-1 في السيري آ بالدور الأول ليكتب الظهير الهولندي شهادة ميلاده التي جعلت الكثيرون يؤمنون بأنه قادر على محو المغربي من الذاكرة، ولكن مباراة ديربي إيطاليا ضد يوفنتوس غيرت ذلك الشعور.

دخل الهولندي بديلاً وإنتر متقدم بهدف نظيف، وفي الدقيقة 90 ارتكب مخالفة ساذجة كلفت فريقه ركلة جزاء والنقاط الثلاث للمباراة، وجعلت كاتب هذه السطور يطالب بعدم مشاركته لفترة مع الفريق!

Dumfries needs a lengthy time off till he get to grips with this new league & team..