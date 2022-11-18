"دولة واحدة قادرة على تنظيم مونديال بـ48 منتخبًا دون مشاركة أحد"

النسخة القادمة من كأس العالم ستنظم في 3 دول

أكد الناقد الرياضي سعد الرميحي أن السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم القادرة على تنظيم النسخة القادمة من كأس العالم بتواجد 48 منتخبًا ودون مساعدة من أحد.

النسخة القادمة من المونديال، والتي ستقام عام 2026، من المقرر أن تُقام في ثلاث دول لأول مرة في تاريخ البطولة، وهي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وستستضيف الدولة الأولى 60 مباراة تتضمن جميع المواجهات الإقصائية، فيما ستقام 10 مباريات فقط في كندا والمكسيك.

الرميحي تحدث للقناة الرياضية السعودية قائلًا "أعتقد شخصيًا أن الدولة الوحيدة في العالم القادرة على تنظيم المونديال القادم الذي سيشارك به 48 منتخبًا هي السعودية، ودون أي مشاركة أي دولة، وأتمنى شخصًا أن يحدث ذلك".

تابع "السعودية بقيادتها وشعبها وأولادها وبناتها قادرة على تنظيم المونديال، نحتاج لاتخاذ تلك الخطوة الجريئة، لدينا المساحات الشاسعة والمرافق والبنية التحتية وكل ما يلزم".

"النسخة القادمة من كأس العالم ستنظم في المكسيك والولايات المتحدة وكندا، وباعتقادي أن الاتحاد الدولي تملكته العاطفة قليلًا في اختيار المكسيك، صحيح أن لديهم شغفًا كبيرًا بكرة القدم ويُسافرون بقوة خلف منتخب بلادهم لكنهم سبق ونظموا البطولة 3 مرات".

يُشار إلى أن المنتخب السعودي يستعد للمشاركة في كأس العالم قطر 2022 التي ستنطق بعد 48 ساعة في الدوحة، وقد وقع في المجموعة الثالثة بجانب الأرجنتين وبولندا والمكسيك.