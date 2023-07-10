دور جديد لديمبيلي في برشلونة .. تشافي يعتمد على الفرنسي بشكل غير مسبوق!

النجم الفرنسي سيلعب دورًا في غاية الأهمية.

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي سيلعب دورًا أكثر أهمية في الموسم المقبل مع برشلونة من كونه أحد أكثر من يساهمون في أهداف الفريق.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن تشافي هيرنانديز يسعى لتعظيم دور الجناح المهاري في الفريق على المستوى القيادي.

وأكدت الصحيفة أن ديمبيلي قد يكون القائد الثالث لبرشلونة هذا الموسم، بعد رحيل جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس وجيرارد بيكيه عن صفوف النادي.

ويعد الفرنسي هو ثالث أقدم لاعب مع الفريق الأول، خلف سيرجي روبرتو والحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن.

جدير بالذكر أن تقارير عديدة أكدت أن ديمبيلي محبوب في غرف ملابس برشلونة وأنه ينخرط دائمًا في الحديث مع زملائه حول طريقة اللعب ويحفزهم طوال الوقت.