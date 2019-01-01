فاريا لا يرى مشكلة في تلقي الدحيل الكثير من الأهداف

الدحيل هزم الوكرة يوم أمس في دوري نجوم قطر 4-2، المدرب فاريا تحدث عن اللقاء وأداء فريقه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قلل روي فاريا المدير الفني للدحيل من مشكلة تلقي الفريق الكثير من الأهداف، ذلك خلال تصريحاته بعد الفوز على الوكرة في دوري نجوم قطر 4-2 يوم أمس السبت.

المدرب البرتغالي يرى أن الأهم هو إحراز أهداف أكثر من المتلقاة لأن هذا ما يجلب الفوز، مضيفًا للموقع الرسمي لفريقه "جميع الفرق تتلقى أهدافًا في المباريات وفي فترات معينة، وتعود بعد ذلك لتكون شباكها نظيفة، وتتنوع الأسباب ما بين الأخطاء الشخصية والأداء الجماعي للفريق".

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"في أحيان أخرى يقوم الجميع بأدوارهم لكننا نواجه فريقًا قويًا من الناحية الهجومية يستطيع الوصول لمرمانا، وهناك أشياء يصعب تحليلها في عالم كرة القدم وعندما تسجل أكثر مما تتلقى يعطيك ميزة الخروج بالانتصار، وأساس العمل في كل فريق هو تفادي ارتكاب الأخطاء واستقبال الأهداف".

أضاف حول المباراة "سعيد بالنتيجة وأداء اللاعبين رغم الغيابات التي كنا نعاني منها، ولكن التشكيلة التي خاضت المباراة قدمت كل شئ داخل الملعب وأظهر اللاعبون وجهًا قويًا على مستوى التركيز".

"المهم بالنسبة لنا هو تحقيق النقاط الثلاث بعد تعادلنا في آخر مباراتين، الفوز يمنحنا شعورًا إيجابيًا خاصة وأن الانتصار جاء على فريق الوكرة الجيد الذي نجح في خلق الصعوبات لنا وأدخلنا في فترات صعبة".

وأتم فاريا تصريحاته بالدفاع عن لاعبيه ونفي تهمة التوتر والعصبية عنهم، بل وصف انفعالاتهم خلال اللقاء بالطبيعية خاصة مع تأخرهم بالنتيجة والضغوطات التي تُصاحب مثل هذا السيناريو في المباريات.