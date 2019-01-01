أجيري: الريان بحاجة لمهاجم قبل غلق سوق الانتقالات

الريان هزم الخور في دوري نجوم قطر، لكن المدرب يتحدث عن سوق الانتقالات

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى دييجو أجيري المدير الفني للريان سعادته البالغة بالانتصار على الخور في الجولة الرابعة من دوري نجوم قطر، وهو الفوز الأول للفريق هذا الموسم.

ونجح الريان في هزيمة الخور بهدفين دون رد ليحصد أول 3 نقاط له في البطولة بعد تعادله في المباريات الثلاثة الأولى.

فاريا لا يرى مشكلة في تلقي الدحيل الكثير من الأهداف

وقال أجيري في تصريحات نقلها الحساب الرسمي للريان على تويتر "كان علينا الفوز بهذه المباراة. اجتمعت مع اللاعبين وطالبتهم بضرورة الانتصار، نظرًا لأن ترتيب الفريق لم يكن يليق بنا، واللاعبون قدموا أفضل ما لديهم وتحلوا برغبة الفوز".

أضاف "سنرفع سقف طموحات الفريق، وهناك جهودًا كبيرة تبذل ولكن لم تكن كافية لتحقيق الانتصار في المباريات الثلاثة الأولى، لذلك ركزت على العامل النفسي للاعبين، وقلت لهم بأن العمل لابد أن يرتبط بالفوز، والآن علينا استثمار هذه النتيجة لتحقيق المزيد من الانتصارات".

وأتم المدرب حديثه مؤكدًا عودة سبستيان سوريا ومحمد علاء للعب في الجولة القادمة من دوري نجوم قطر، ومشددًا على حاجة الفريق لضم مهاجم صريح قبل غلق سوق الانتقالات، بقوله "تاباتا قدم أداءً مميزًا في مركز المهاجم، ولكن الفريق في حاجة لمهاجم صريح، خاصة أن تاباتا لعب في مركز غير مركزه".

يُذكر أن الريان سيُواجه الأهلي خارج ملعبه لحساب الجولة الخامسة من الدوري القطري يوم الخميس القادم.