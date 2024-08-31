"ما يعجبك اطلع" .. أزمات طاحنة تواجه أندية دوري يلو وغياب الروح الرياضية!

أزمة كبرى..

"أزمة أندية الصندوق كأنك على مائدة وتختار بين الأصناف، ولكن هناك من لا يجد الطعام"، هكذا وصف الإعلامي أحمد العجلان، أزمة تعاقدات أندية صندوق الاستثمارات العامة (الهلال، الأهلي، الاتحاد، النصر)، مقارنة بمعاناة أندية الدرجات الأدنى من أزمات كبرى.

وقال العجلان، عبر برنامج "MBC في أسبوع"، إن معاناة أندية دوري يلو للدرجة الأولى، والدرجتين الثانية والثالثة، تمثل أمرًا مرعبًا، بين تعامل غير جيد، ورسائل تصل لمسؤولي الأندية، ليس فيها أي روح رياضية، ويقال لهم باللفظ (ما يعجبك اطلع)".

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الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضح "أثناء الربع الثاني أو الثالث للحوكمة، لم تسلم الأموال كاملة، وأحد الإرباع الأربعة شهد نقصًا لأكثر من النصف، وهذا ضمن برنامج وزارة الرياضة، كما أنه لا يحق للأندية سوى تقديم اعتراض واحد فقط، فإذا تم تقديم اعتراض ثانٍ يتم استبعاد النادي من الحوكمة، الأستاذ عبد العزيز المسعد، المسؤول عن برنامج الاستدامة المالية وبرامج الدعم، له كل التقدير، ولكن هناك علامات استفهام كبيرة على طريقة التعاطي مع الأندية في موضوعات برامج الوزارة والحوكمة وغيرها".

وتطرق العجلان لحديث آخر حول أزمة أندية الدوري السعودي، بخلاف أندية الصندوق والشركات، مثل القادسية ونيوم، قائلًا "ليس معقولًا أن تشترط من النادي أن يصبح ملزمًا بتوفير كافة رواتب الصفقة الجديدة حتى نهاية العقد، للموافقة على الصفقة، فمن الطبيعي أن النادي يمتلك رواتبه في الفترة الحالية، لماذا نضع شهادة الكفاءة المالية إذن؟ لكي نضمن سداد رواتب اللاعبين، في مواعيدها، وهل هذا البرنامج يسير على أندية الصندوق أو الشركات؟ لا، إذن فكيف تكون هناك مساواة بين الأندية في المنافسة، وأنت تحدّ من قدرتي على التعاقدات؟".

ومع مرور أولى جولتين من مسابقة دوري روشن السعودي، في موسم 2024-2025، يتقاسم الهلال والقادسية والاتحاد والاتفاق، صدارة المسابقة بالعلامة الكاملة، برصيد 6 نقاط.