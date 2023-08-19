دوري روشن | الهلال يتعادل مع الفيحاء تحت أنظار نيمار .. والاتحاد يتصدر على حساب الطائي

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اختتمت الجولة الثانية ببطولة دوري روشن السعودي، بمواجهتي الهلال ضد الفيحاء والاتحاد ضد الطائي.

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الهلال والفيحاء

تقدم ميشايل ديلجادو بالهدف الأول لفريق الهلال في الدقيقة 11 من زمن المباراة، بصناعة من مواطنه مالكوم، ولكن حكم المباراة يرفض احتسابه بداعي التسلل.

ونجح الفيحاء في تسجيل هدف التقدم بالدقيقة 15 من عمر المباراة، عن طريق فاشيون ساكالا بعد مراوغة سعود عبد الحميد ليسدد الكرة في مرمى عبد الله المعيوف.

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وتعادل عبد الله الحمدان لفريق نادي الهلال بالدقيقة 20 من زمن المباراة، من متابعة لتسديدة زميله ميشايل التي تصدى لها حارس الفيحاء، ليسددها في المرمى معلنًا التعادل.

الفيحاء والهلال رفعا رصيدهما إلى النقطتين الرابعة في ترتيب دوري روشن للمحترفين، بعد انتهاء المباراة التي جمعت بينهما بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

الاتحاد والطائي

سجل النجم المغربي هدفًا في الدقيقة 55 من زمن المباراة من ركلة ركنية بطريقة غريبة، وسط ذهول من جانب لاعبي الطائي، الذين اكتفوا بمشاهدة الهدف!

وأضاف صالح العمري الهدف الثاني لفريق الاتحاد، بالدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، بعد لقطة فنية رائعة من حمد الله الذي ترك الكرة تصل إلى صالح لينفرد بالحارس ويسددها في المرمى.

ورفع الاتحاد رصيده إلى النقطة السادسة في صدارة دوري روشن السعودي، بينما تجمد رصيد الطائي عند 3 نقاط في المركز الحادي عشر.

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