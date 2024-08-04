"نحتاج مليار يورو جديدة" .. السهلي يضغط على لجنة الاستقطاب بعد أزمة الهلال والنصر!

السهلي يوجه سؤالًا ناريًا لجماهير الهلال والنصر ..

كشف الناقد الرياضي تركي السهلي، عن تنفيذ هدف المشروع السعودي الذي تتبناه القيادة الرشيدة، وأعلنت عنه وزارة الرياضة ورابطة المحترفين، بالارتقاء بدوري روشن السعودي، ليصبح أحد أكبر 10 دوريات في العالم، يستلزم تقديم دعم مالي ضخم جديد، في موسم الميركاتو الصيفي.

وأضاف، عبر برنامج "ملاعب مع فيصل الجفن"، المشروع السعودي يحتاج لضخ مليار يورو إضافية من أجل إزاحة الدوريات التركي والهولندي، وغيرهم من الدوريات الأوروبية، من أجل دخول الـ(TOP10)، كما ينبغي مراجعة المشروع، والنظر في المخرجات، وأسباب تعثر الأندية مثل الهلال والنصر في البطولات الآسيوية، رغم التدعيم بالصفقات العالمية، مؤكدًا "توقعتُ أن يكون الموسم المُقبل مذهلًا على مستوى اللاعبين، مثل الموسم الماضي، ولكن قد تكون هناك ثغرات في المشروع بسبب ضخامته، ولكن لم الاطلاع أيضًا على المسببات الداخلية للأندية، فضلًا عن عدم توفر أي معلومة جديدة من قِبل لجنة الاستقطاب منذ ثلاثة شهور".

في المقابل، قال السهلي "برنامج الاستقطاب بدأ في هذا العمل العظيم، واستقطب قرابة 98 لاعبًا، ورفع من قيمته السوقية، فصارت مليار دولار، وأقول ماذا يطلب الهلالي ولديه نيمار وبونو، والنصر يمتلك كريستيانو رونالدو وبروزوفيتش وساديو ماني. ثقافة الجماهير والأندية السابقة كل موسم، بأنه يجب تغيير 3 أو 4 صفقات في كل فترة الانتقالات (صيف أو شتاء)، والنتيجة تراكم أموال وقضايا لدى الفيفا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتابع "لجنة الاستقطابات دعمت الأندية الكبرى بـ5 صفقات ووفرت رواتبهم لـ3 مواسم، وأقول إن الأندية لديها نقص حاد في طريقة عملها، لا تستطيع بناء استراتيجية. يجب أن يخضع الموضوع للمراجعة، فلجنة الاستقطاب وفرت لك 5 لاعبين ووفرت رواتبهم، وهناك استراتيجية دعم ونظام الحوكمة الذي يدعم حتى أندية الشركات".

وأفادت تقارير إعلامية بأن لجنة الاستقطابات أبلغت ناديي الهلال والنصر، بعدم تقديم أي دعم مالي لصفقات الناديين خلال موسم الميركاتو الصيفي الجاري، بداعي استنفاد ميزانيتهما خلال الموسم الماضي، ما أسفر عن عدم إبرام الهلال لأي صفقة - حتى الآن -، بالإضافة إلى الأهلي، واكتفاء النصر بصفقة وحيدة، بالتعاقد مع الحارس البرازيلي بينتو كريبسكي، قادمًا من أتلتيكو باراناينسي البرازيلي.