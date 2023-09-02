دوري روشن | النصر يُمتع وينتصر بخماسية .. وسقوط مدوٍ للأهلي

النصر يفوز على الحزم بخماسية والأهلي يسقط بخماسية أخرى أمام الفتح

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فاز فريق نادي النصر على نظيره الحزم بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، بينما خسر الأهلي على يد الفتح بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، بالجولة الخامسة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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النصر رفع رصيده إلى النقطة التاسعة بالمركز السادس، بينما تجمد رصيد الحزم عند نقطتين بالمركز الأخير.

وخسر الأهلي أولى مبارياته في دوري روشن، ليظل رصيده 12 نقطة بالمركز الرابع، بينما رفع الفتح رصيده إلى 8 نقاط بالمركز السابع.

النصر يُمتع ويفوز بخماسية

تقدم عبد الرحمن غريب بالهدف الأول لفريق النصر بالدقيقة 33 من زمن المباراة، بصناعة من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وسجل ساديو ماني الهدف الثاني لنادي النصر، من صناعة غريب، ولكن حكم المباراة رفض احتسابه بعد العودة إلى "VAR" بداعي التسلل.

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عبد الله الخيبري سجل الهدف الثاني لنادي النصر بالدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، بعد ركلة ركنية فشل مدافعي الحزم في إخراجها، ليسددها في المرمى.

وفي بداية الشوط الثاني قلص محمد باداموسي الفارق للحزم بهدف صاروخي بالدقيقة 47 من عمر المباراة، فشل نواف العقيدي حارس النصر في التصدي لها.

ومن جملة فنية رائعة نجح أوتافيو في تسجيل الهدف الثالث للنصر بالدقيقة 57، ليوسع الفارق مرة أخرى.

واستطاع النجم البرتغالي رونالدو أن يسجل الهدف الرابع بالدقيقة 68 من عمر المباراة، بعد جملة فنية أكثر من رائعة انتهت بتسديدة كريستيانو في المرمى.

وأضاف السنغالي ساديو ماني الهدف الخامس لنادي النصر بالدقيقة 78 من زمن المباراة، بعد عمل جماعي ليمرر الكرة له عبد الرحمن غريب ويسددها في المرمى.

الأهلي يفوز ويتصدر دوري روشن

تقدم الأهلي بالهدف الأول في الدقيقة السادسة من زمن المباراة، بعدما لعب رياض محرز ركلة حرة، لمسها عباس الحسن مدافع الفتح بالخطأ، ليضعها في مرمى فريقه.

وتعادل فراس البريكان مهاجم الفتح بهدف في الدقيقة 21 عن طريق ركلة جزاء حصل عليها فريقه.

وفي الشوط الثاني استطاع لوكاس زيلارايان أن يُضيف الهدف الثاني لفريق نادي الفتح، وذلك في الدقيقة 58 من عمر المباراة.

وأضاف مراد باتنا الهدف الثالث بالدقيقة 89 من عمر المباراة عن طريق ركلة جزاء، قبل أن يُضيف نفس اللاعب الهدف الرابع بالدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الفتح بالدقيقة 13 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، كما حصل مريح ديميرال مدافع الأهلي على كارت أحمر.

ونجح سفيان بن دبكة في تسجيل الهدف الخامس من ركلة الجزاء، ليُلحق بالأهلي خسارة تاريخية.

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