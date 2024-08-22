"أين قنابل سوق الانتقالات؟" .. دوري روشن السعودي يُصيب الإعلام الأوروبي بالحيرة

الدوري السعودي فاجأ العالم هذا الصيف مثلما صدمه الصيف الماضي

كما صدم دوري روشن السعودي العالم الصيف الماضي بصفقات أنديته المدوية واستقطابه نجوم الدوريات الأوروبية، فاجأت البطولة الجميع هذا الصيف بتحركات خجولة جدًا في الميركاتو باستثناء الاتحاد والقادسية، وهو الأمر الذي أثار حيرة الإعلام الأوروبي.

شبكة ريليفو الإسبانية حاولت تحليل ما يحدث في سوق انتقالات الدوري السعودي هذا الصيف والتراجع الحاد في الإنفاق مقارنة بالموسم الماضي، حيث وصلت المبالغ في 2023 إلى 907 مليون يورو، فيما تجاوزت بالكاد مبلغ الـ132 مليون يورو في 2024.

تقرير ريليفو سأل المصادر المشاركة في سوق الدوري السعودي عن أسباب هذا الوضع فكانت الإجابات متنوعة، ما بين عدم وجود أسماء مثيرة للاهتمام هذا الصيف تستحق إنفاق مبالغ طائلة للتعاقد معها، وما بين عدم حصول الأندية على الميزانيات المخصصة للإنفاق بعد، ولكن الإجابة الأقرب للواقع أن المسؤولين في الدوري السعودي قد "شدوا أحزمتهم" وقرروا ترشيد الإنفاق وتوجيهه لأمور أخرى أبرزها تطوير البنية التحتية وجلب العقول الإدارية لتنظيم العمل في الأندية، مثل استقطاب فيرناندو هييرو ورامون بلانيس، وتأسيس المكاتب الخدمية الخاصة باللاعبين، وذلك لحثهم على البقاء وعدم تكرار حالات الرحيل مثل جواردان أندرسون وإيفان راكيتيتش.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أحد المصادر نبه الإعلام الأوروبي إلى ضرورة عدم انتظار أي قنابل في سوق الانتقالات الجاري من الأندية السعودية، حيث قال "عليكم أن ترتاحوا هذا الصيف، لا قنابل كبرى منتظرة".

التقرير اختتم باستعراض تحركات الأندية السعودية هذا الصيف مع التركيز على صفقات الاتحاد والقادسية تحديدًا، وأشار إلى أن المسؤولين في السعودية يُفضلون العمل بروية وهدوء وأن يكون النمو والتطور تدريجيًا.