"استقرار أم أزمة ميزانية" .. بقاء مدربي دوري روشن ظاهرة نادرة تستحق الدراسة والاتحاد خارج المعادلة!

ظاهرة استمرار المدربين تستحق الدراسة..

مع استثناء نادي الاتحاد من القاعدة، فإن إجماع كبار دوري روشن السعودي على دخول موسم 2024-2025، دون تغيير لمديريها الفنيين، يعد بمثابة ظاهرة نادرة تستحق الوقوف والدراسة.

ومع قرب انطلاق منافسات الموسم الجديد، فإن دوري روشن يشهد 8 أندية قررت الإبقاء على أجهزتها الفنية، وهي (الهلال، النصر، الأهلي، الاتفاق، الشباب، القادسية، ضمك، الفتح)، علمًا بأن الثلاثي الأول سيشارك في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

في المقابل، يتقدم الاتحاد، أندية دوري روشن التي قررت تجديد دماء أجهزتها الفنية بالتعاقد مع مدربين جدد، وهم (الاتحاد، التعاون، الفيحاء، الخليج، الرائد، الوحدة، الرياض، الأخدود، العروبة، والخلود).

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استقرار أم أزمة ميزانية؟

وبات السؤال الذي نطرحه في هذا السياق هو، هل يعد قرار الأندية الثمانية، بالحفاظ على مدربيها، نابع من الحفاظ على الاستقرار، أم لأزمة الميزانية، التي جعلت ناديي الهلال والنصر، على سبيل المثال، غير قادرين على استقطاب صفقات جديدة، بل تلقي إخطار من برنامج الاستقطابات، باستنفاد ميزانيتهما في تعاقدات الموسم الماضي؟

الهلال قرر استمرار مدربه البرتغالي جورج جيسوس، وهو وضع طبيعي للإنجازات الكبيرة التي حققها مع كتيبة الأزرق، حيث قادهم للتتويج بثلاثية دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس الدرعية للسوبر، مع كتابة رقم قياسي في موسوعة جينيس، كصاحب أكبر عدد من الانتصارات المتتالية في تاريخ كرة القدم، برصيد 34 مباراة.

أما عن النصر، فقد قررت الإدارة استمرار المدرب البرتغالي لويس كاسترو، رغم الجدل الجماهيري حول مسألة بقائه من عدمها، بعد الاكتفاء بوصافة الدوري وكأس الملك، والخروج من ربع نهائي دوري أبطال آسيا، فيما أشارت تقارير إلى أن القائد كريستيانو رونالدو، لعب دورًا في بقاء كاسترو على رأس الجهاز الفني، في ظل استعداد الأصفر للمشاركة في النخبة الآسيوية.

ويعد القادسية هو أكثر الأندية التي تنطبق عليها نظرية البقاء من أجل الاستقرار، في ظل انتعاش ميزانية فارس الشرقية، الصاعد حديثًا لدوري روشن السعودي، والمملوك لشركة أرامكو السعودية، ما ساهم في إبرام العديد من الصفقات العالمية، أبرزها قائد ريال مدريد، ناتشو فيرنانديز، وبيير أوباميانج وخوليان كوينونيس وناهيتان نانديز والحارس كوين كاستيلز.

وبالنظر إلى الأهلي والاتفاق، فإن مدربيهما ماتياس يايسله وستيفن جيرارد، يعدّان من أكثر المدربين الذين شهد مستقبلهما حالة من الجدل، وسط نتائج متذبذبة خلال الموسم الماضي، قبل أن تقرر الإدارتان بقاء المدربين سعيًا وراء الاستقرار.

الاتحاد وإقالة جاياردو .. سوء نتائج وبنزيما يفرض كلمته

وفور توليه رئاسة شركة الاتحاد، أعلن لؤي ناظر، الذي رحل عن منصب الرئاسة سريعًا، عن قراره بإقالة الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، بعد موسم كارثي، شهد مشاركة مخيبة للآمال، من قِبل العميد في بطولة كأس العالم للأندية، فضلًا عن 7 هزائم أمام الهلال، والخروج خالي الوفاض من كافة البطولات، فضلًا عن احتلال المركز الخامس في دوري روشن، والذي حرمه من المشاركة الآسيوية في الموسم الجديد.

وارتبط اسم جاياردو أيضًا بدخوله في مشكلات مع كريم بنزيما، في أكثر من موقف، بين استبعاده من معسكر الشتوية وانتزاع شارة القيادة منه، ما أثار التساؤلات حول لعب الفرنسي دورًا في نبذ المدرب الأرجنتيني.

الأمر المؤكد منه، أن بنزيما لعب دورًا بارزًا في اختيار المدرب الجديد، بالتعاقد مع الفرنسي لوران بلان بعقد لموسمين، وهو الأمر الذي فجّر أزمة نتج عنها استقالة لؤي ناظر من منصبه، وتكليف نائبه لؤي مشعبي برئاسة الشركة غير الربحية.

سلاح ذو حدين

ويمكن القول إن أندية دوري روشن، التي أبقت على مدربيها للموسم الجديد، قد اتبعت نظامًا يعد بمثابة سلاح ذي حدين، بين الهلال الذي تعاقد مع جورج جيسوس في الموسم الماضي، لمدة عام واحد، ثم قرر تمديد العقد لموسم جديد، إلا أن عملية التجديد قد شهدت العديد من حالات الشد والجذب، كما نوّه جيسوس، في أكثر من مناسبة، بأن عقده يوشك على الانتهاء، قبل نهاية الموسم.

في المقابل، تعاقد النصر مع لويس كاسترو بعقد لمدة موسمين، والأهلي مع ماتياس يايسله لمدة 3 مواسم، فيما ظهرت مطالب بالإطاحة بالمدربين خلال فترات من الموسم الماضي، قبل أن تقرر الإدارتان الإبقاء عليهما، ليبقى السؤال هو: هل جاء قرار التجديد من أجل رغبة الاستقرار؟ أم لعدم وجود ميزانية للتعاقد مع مدرب بديل؟

مدربو أندية دوري روشن في موسم 2024-2025

وفيما يلي، نستعرض قائمة مدربي أندية دوري روشن السعودي، مع مطلع موسم 2024-2025، على النحو التالي..

- الهلال: البرتغالي/ جورج جيسوس (مستمر)

- النصر: البرتغالي/ لويس كاسترو (مستمر)

- الأهلي: الألماني/ ماتياس يايسله (مستمر)

- الاتفاق: الإنجليزي/ ستيفن جيرارد (مستمر)

- الشباب: البرتغالي/ فيتور بيريرا (مستمر)

- القادسية: الإسباني/ ميشيل (مستمر)

- ضمك: الروماني/ كوزمين كونترا (مستمر)

- الفتح: الكرواتي/ سلافن بيليتش (مستمر)

- الاتحاد: الفرنسي/ لوران بلان (جديد)

- التعاون: الأرجنتيني/ رودولفو أروابارينا (جديد)

- الفيحاء: اليوناني/ كريستوس كونتيس (جديد)

- الخليج: اليوناني/ جورجوس دونيس (جديد)

- الرائد: البرازيلي/ أودير هيلمان (جديد)

- الوحدة: الألماني/ جوزيف زينباور (جديد)

- الرياض: الفرنسي/ صبري لموشي (جديد)

- الأخدود: الكرواتي/ ستيبان توماس (جديد)

- العروبة: البرتغالي/ ألفارو باتشيكو (جديد)

- الخلود: البرتغالي/ باولو دوراتي (جديد)