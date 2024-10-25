فيديو | بعنوان "الدوري السعودي" .. نتفليكس تصدر الإعلان التشويقي لمسلسل رياضي بمشاركة نجوم "روشن"

مسلسل وثائقي لتطور دوري روشن بمشاركة أبرز نجومه

أطلقت شبكة نتفليكس الإعلان التشويقي لمسلسل وثائقي رياضي بعنوان "الدوري السعودي، وهو الأمر الذي أثار جميع مشجعي ومتابعي دوري روشن السعودي للمحترفين.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

ونشرت الشبكة عبر حسابها على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، تغريدة بها فيديو تشويقي معلقة عليها: "اكتشف الجانب الآخر وما يحدث خارج الملعب في المسلسل الوثائقي الجديد: "الدوري السعودي"، من مسلسلات نتفليكس الرياضية، يُعرض في 21 نوفمبر".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وسيتم عرض الكثير من الحواليس في الدوري، الذي يطمح أن يكون واحدًا من أفضل الدوريات في العالم، بعد ضمه لعدد كبير من أفضل النجوم خلال الموسمين الماضيين.

ويتحدث في المسلسل النجوم العالميين الذين انضموا إلى دوري روشن، بعدما أحدثوا تأثيرًا عميقًا على الأندية والمنافسة خلال الموسمين الماضي والحالي.

GOAL

كما يُبرز المسلسل قصص مفصلة ولحظات مثيرة من موسم 2023-24، مما يوفر وصولًا خلف الكواليس إلى الدراما والشغف والأحداث التي تشكل مستقبل دوري روشن.

يتكون المسلسل من 6 حلقات يتناول رحلة 5 أندية كرة قدم سعودية وهي "النصر، الهلال، الاتحاد، الأهلي، الاتفاق"، حيث يتنافسون على لقب دوري المحترفين السعودي.

كما يظهر في المسلسل أبرز النجوم في الدوري حاليًا مثل: "كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما، نيمار، المدرب ستيفن جيرارد"، بالإضافة إلى أبرز النجوم السعوديين مثل سالم الدوسري، فراس البريكان، طلال حاجي، عبد الرحمن غريب، لتسليط الضوء على رحلاتهم وتحدياتهم وإخفاقاتهم وانتصاراتهم.