دوري أبطال أوروبا | تشيلسي يقسو على ميلان وريال مدريد يفلت من فخ شاختار

تشيلسي يفوز على ميلان، وريال مدريد يفلت بالثلاث نقاط أمام شاختار في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

حقق تشيلسي فوزًا ثمينًا على ضيفه ميلان بثلاثية نظيفة في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2022-23، فيما تمكن ريال مدريد من عبور عقبة شاختار الأوكراني بنتيجة 2-1.

وفي المجموعة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، نجح تشيلسي في التفوق على ميلان بنتيجة 3-0، بعد أن افتتح المدافع ويسلي فوفانا التسجيل في الدقيقة 24، وأضاف الجابوني بيير إيميريك أوباميانج الهدف الثاني في الدقيقة 56، قبل أن يختتم ريس جيمس التسجيل في الدقيقة 62 بتسديدة مذهلة من داخل منطقة الجزاء.

وفي المجموعة ذاتها، نجح سالزبورج النمساوي في الفوز على دينامو زغرب الكرواتي بهدف دون رد، سجل المهاجم السويسري نواه أوكافور في الدقيقة 71 من عمر اللقاء.

وبهذه النتائج، يتصدر سالزبورج ترتيب فرق المجموعة برصيد خمس نقاط، فيما يحتل تشيلسي المركز الثاني برصيد أربع نقاط متفوقًا بفارق الأهداف عن ميلان، فيما يتذيل دينامو زغرب ترتيب فرق المجموعة برصيد ثلاث نقاط.

وفي المجموعة السادسة، تمكن ريال مدريد من تحقيق الفوز على شاختار بنتيجة 2-1، بعد مباراة من طرف واحد.

ريال مدريد أضاع عددًا هائلًا من الهجمات قبل أن ينجح البرازيلي رودريجو في افتتاح التسجيل في الدقيقة 13، وأضاف مواطنه فينيسيوس جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 28.

ومن خطأ دفاعي فادح في التغطية، تمكن أوليكساندر زوبكوف من تقليص الفارق لصالح الضيوف في الدقيقة 39 من زمن المباراة.

وفي نفس المجموعة، نجح لايبزيج الألماني في الفوز على سلتيك الاسكتلندي بنتيجة 3-1، ليستعيد النادي الألماني حظوظه في التأهل إلى الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا.

نتائج الجولة الثالثة رفعت رصيد ريال مدريد إلى تسع نقاط ليحلق منفردًا في صدارة المجموعة، فيما يحتل شاختار المركز الثاني برصيد أربع نقاط، متفوقًا بفارق نقطة على لايبزيج صاحب المركز الثالث، ويتذيل سلتيك ترتيب فرق المجموعة بنقطة يتيمة.

وفي المجموعة السابعة، تمكن مانشستر سيتي الإنجليزي من تحقيق فوز عريض على كوبنهاجن الدنماركي بخماسية نظيفة.

النرويجي إرلينج هالاند سجل الهدفين الأول والثاني لصالح مانشستر سيتي، قبل أن يتكفل مدافع كوبنهاجن بتسجيل الهدف الثالث في مرمى فريقه.

فيما أضاف الجزائري رياض محرز الهدف الرابع لصالح فريقه، قبل أن يختتم الأرجنتيني جوليان ألفاريز أهداف المباراة بصناعة من النجم الجزائري.

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وفي المجموعة ذاتها، سقط إشبيلية الإسباني على ملعبه أمام بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 4-1.

النادي الألماني بدأ المباراة بقوة، ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الأول عن طريق رافاييل جيريرو، وجود بيلينجهام، وكريم أديمي، قبل أن يقلص المغربي يوسف النصيري النتيجة لصالح أصحاب الأرض، فيما اختتم يوليان براندت أهداف المباراة لصالح بوروسيا دورتموند.

وبنتائج الأربعاء، ضمن مانشستر سيتي نظريًا تصدر المجموعة بعد أن رفع رصيده إلى تسع نقاط، فيما تمكن بوروسيا دورتموند من الانفراد بالمركز الثاني برصيد ست نقاط، ويأتي إشبيلية في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة متفوقًا بفارق الأهداف عن كوبنهاجن.

أما في المجموعة الثامنة، فقد حقق يوفنتوس الإيطالي الفوز على ماكابي بنتيجة 3-1، بفضل هدفين من أدريان رابيو وهدف من دوشان فلاهوفيتش.

فيما تعادل باريس سان جيرمان الفرنسي مع بنفيكا البرتغالي بهدف لكل منهما، حيث افتتح الأرجنتيني ليونيل ميسي التسجيل لصالح النادي الفرنسي، لكن دانيلو بيريرا سجل هدفًا في مرماه ليمنح بنفيكا التعادل.

وبهذه النتائج يتصدر باريس سان جيرمان ترتيب فرق المجموعة الثامنة برصيد سبع نقاط، وهو نفس رصيد بنفيكا مع نفس فارق الأهداف، فيما يحتل يوفنتوس المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، ويتذيل ماكابي ترتيب فرق المجموعة بدون رصيد.