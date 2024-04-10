تعرف على تفاصيل قمة باريس وبرشلونة وكذلك مواجهة أتلتيكو ودورتموند

حقق نادي برشلونة انتصارًا هامًا على باريس سان جيرمان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب حديقة الأمراء.

برشلونة بدأ المباراة متراجعًا للدفاع واستقبل الكثير من الفرص، لكن نجح من مرتدة سريعة قادها لامين يمال في تسجيل أول الأهداف عن طريق رافينيا.

وواصل برشلونة محاولاته في الشوط الأول لكن رعونة الهجوم أدت لانتهاء أول 45 دقيقة بتقدم بهدف وحيد.

وفي الشوط الثاني، أظهر باريس سان جيرمان مخالبه ونجح في تسجيل هدف التعادل عن طريق عثمان ديمبيلي، ثم تبعه فيتينيا مسجلًا هدف التقدم ليقلب الطاولة على الفريق الضيف.

لكن برشلونة لم يرمي المنديل، وظهر بيدري ليستغل خطأ دوناروما ويلعب كرة طولية على قدم رافينيا الذي أضاف الثاني.

ومن ركنية نجح كريستنسن في تسجيل الثالث لينهي برشلونة مباراة الذهاب بقدم في نصف النهائي.

على الصعيد الآخر، فاز أتلتيكو مدريد بهدفين لهدف على دورتموند وذلك بعد تقدمه مبكرًا عن طريق دي بول ثم أضاف لينو الثاني.

لكن دورتموند نجح في تسجيل هدف في الشوط الثاني ليمنح لنفسه فرصة للعودة في مباراة الإياب.

وسوف يواجه برشلونة نظيره باريس سان جيرمان، وكذلك يسافر أتلتيكو مدريد لخوض مواجهة أمام دورتموند يوم الثلاثاء المقبل.