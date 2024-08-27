دوري أبطال أوروبا لا ينسى هدافه التاريخي.. جائزة جديدة من "يويفا" لكريستيانو رونالدو

البرتغالي واحد من أهم نجوم اللعبة عبر التاريخ

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تكريم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي وأندية ريال مدريد ومانشستر يونايتد ويوفنتوس وسبورتنج لشبونة سابقًا على هامش قرعة دوري ابطال أوروبا 2024-2025.

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وينتظر أن تشهد القرعة جائزة تكريمية للهداف التاريخي للبطولة، وهو البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل 140 هدفًا خلال البطولة المفضلة بالنسبة له.

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الحفل سيجرى في إمارة موناكو الفرنسية، وسيتم فيه تحديد شكل البطولة الجديد الذي سيتكون من 36 فريقًا بدلًا من 32.

يذكر أن كريستيانو رونالدو بدأ الموسم الحالي بشكل مثالي مع فريق النصر، رغم التعثر في المباراة الافتتاحية أمام الرائد، لكنه سجل الهدف الوحيد لفريقه كما سجل هدفين في بطولة السوبر التي خسرها فريقه أمام الهلال.