دوري أبطال أوروبا | برشلونة على أعتاب الدوري الأوروبي .. وصلاح يتألق بهاتريك أمام رينجرز

نابولي ينجح في تخطي عقبة أياكس بعد مباراة مجنونة، وكلوب بروج يفرض التعادل على أتلتيكو مدريد ويضمن التأهل إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

ضمن نادي نابولي الإيطالي التأهل رسميًا إلى دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على أياكس الهولندي بنتيجة 4-2 في الجولة الرابعة من دور المجموعات، ولحساب الجولة ذاتها، عزز نادي كلوب بروج البلجيكي صدارته للمجموعة الثانية بالتعادل سلبيًا أمام أتلتيكو مدريد الإسباني.

نابولي واصل سجله المثالي في المجموعة الأولى التي تضم أيضًا ليفربول الإنجليزي ورينجرز الاسكتلندي، بعد أن حقق الانتصار على أياكس بعد مباراة مجنونة.

واحتاج نابولي إلى أربع دقائق فقط لافتتاح التسجيل عن طريق المكسيكي هيرفينج لوزانو، قبل أن يعزز جياكومو راسبادوري تقدم فريق الجنوب الإيطالي في الدقيقة 16.

وشهدت الدقيقة 49 هدفًا لصالح أياكس عن طريق دافي كلاسين، قبل أن يحصل نابولي على ركلة جزاء حولها الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا بنجاح في شباك الضيوف.

وأشعلت ركلة جزاء حصل عليها أياكس وحولها ستيف بيرجوين بنجاح في المرمى في الدقيقة 83 أجواء المباراة، إلا أن النيجيري فيكتور أوسيمين قضى على آمال النادي الهولندي بعد أن استغل خطأً دفاعيًا فادحًا وخطف الكرة من دالي بليند ووضع الكرة في الشباك.

ولحساب المجموعة ذاتها، حقق ليفربول فوزًا عريضًا خارج ملعبه على رينجرز بنتيجة 7-1، ليضع "الريدز" قدمًا في الدور ثمن النهائي.

وعلى الرغم من افتتاح رينجرز للتسجيل عن طريق سكوت أرفيلد في الدقيقة 17، إلا أن ليفربول رد سريعًا بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 24 عن طريق البرازيلي روبيرتو فيرمينو.

وفي الدقيقة 55 سجل فيرمينو هدف التقدم لصالح ليفربول، قبل أن يعزز الأوروجوياني داروين نونيز النتيجة لصالح "الريدز" بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 66.

وتمكن المصري محمد صلاح من تسجيل أهداف ليفربول الرابع والخامس والسادس في الدقائق 76 و80 و81 من عمر اللقاء، بعد أن دخل إلى المباراة بديلًا في الدقيقة 68، قبل أن يختتم هارفي إليوت أهداف اللقاء في الدقيقة 87.

فوز نابولي رفع رصيد الفريق الإيطالي إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة الأولى، ليضمن رسميًا التأهل إلى دور الستة عشر، كما رفع ليفربول رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد أياكس عند ثلاث نقاط في المركز الثالث، وأصبح تأهله إلى الدور الثاني مهددًا بشدة، وواصل رينجرز تذيله لترتيب فرق المجموعة بدون رصيد.

بروج يصنع المعجزة وبورتو يواصل زحفه

أما في المجموعة الثانية، فقد اكتفى أتلتيكو مدريد بالتعادل السلبي على ملعبه أمام كلوب بروج، ليضمن النادي البلجيكي هو الآخر التأهل إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

ورغم المحاولات العديدة التي بذلها أتلتيكو مدريد لتحقيق الفوز، إلا أن الفريق البلجيكي صمد بصورة مذهلة، وتمكن من خطف نقطة ثمينة ضمنت له التأهل إلى الدور الثاني.

ولحساب المجموعة ذاتها حقق بورتو البرتغالي فوزًا هامًا خارج أرضه على حساب باير ليفركوزن الألماني بثلاثية نظيفة.

واحتاج بورتو إلى ست دقائق فقط لتسجيل الهدف الأول عن طريق جالينو، قبل أن يضيف مهدي تارمي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 53 و64 من عمر اللقاء.

ويتصدر كلوب بروج ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، فيما يحتل بورتو المركز الثاني برصيد ست نقاط، ويأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد أربع نقاط، ويتذيل باير ليفركوزن ترتيب فرق المجموعة برصيد ثلاث نقاط.

برشلونة يتمسك بالأمل وبايرن ميونخ إلى ثمن النهائي

وفي قمة الأربعاء، تعادل برشلونة الإسباني بنتيجة 3-3 أمام إنتر الإيطالي في المباراة التي أقيمت على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

المواجهة بين "البلوجرانا" و"النيراتزوري" كانت متباينة في أحداثها، بعد سيطرة تامة من برشلونة على الشوط الأول والنجاح في الخروج منه بهدف سجله عثمان ديمبيلي في الدقيقة 40.

إلا أن إنتر نجح في تسجيل هدفين في الشوط الثاني في الدقيقتين 50 و63 عن طريق نيكولو باريلا ولاوتارو مارتينيز على الترتيب.

برشلونة عاد للضغط في الدقائق التالية، وتقدم بكافة خطوطه من أجل الحفاظ على حظوظ التأهل إلى ثمن النهائي، وتمكن روبرت ليفاندوفسكي من تعديل النتيجة في الدقيقة 82.

إنتر استغل ضغط برشلونة المتقدم، وتمكن من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 89 عن طريق الألماني روبن جوسينس من هجمة مرتدة صاعقة، إلا أن ليفاندوفسكي نجح في تعديل النتيجة مرة أخرى بتسجيل الهدف الثالث لصالح "البلوجرانا" في الدقيقة 90+2.

ولحساب المجموعة ذاتها، حقق بايرن ميونخ الألماني فوزًا منطقيًا على فيكتوريا بلزن التشيكي بنتيجة 4-2، ليواصل النادي البافاري سجله المثالي في المجموعة ويضمن التأهل إلى ثمن النهائي.

وافتتح ساديو ماني التسجيل في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف توماس مولر الهدف الثاني في الدقيقة 14، وعزز ليون جوريتسكا النتيجة في الدقيقتين 25 و35 بتسجيل الهدفين الثالث والرابع.

إلا أن النادي التشيكي تمكن من تسجيل هدفين في الشوط الثاني، لكنهما بالطبع لم يحسنا وضع الفريق في نهاية المطاف.

وبهذه النتائج وصل بايرن ميونخ إلى النقطة 12 في الصدارة، ويأتي إنتر في المركز الثاني برصيد سبع نقاط، وبرشلونة ثالثًا برصيد أربع نقاط، ويتذيل فيكتوريا بلزن الترتيب بدون رصيد.

توتنهام إلى الصدارة ولشبونة يعاني

في المجموعة الرابعة، نجح توتنهام الإنجليزي من الفوز على آينتراخت فرانكفورت الألماني بنتيجة 3-2، كما حقق مارسيليا الفرنسي الفوز على سبورتينج لشبونة البرتغالي بنتيجة 2-0.

وبهذه النتائج رفع توتنهام رصيده إلى سبع نقاط في الصدارة، ويحتل مارسيليا المركز الثاني برصيد ست نقاط، وهو نفس رصيد سبورتينج لشبونة صاحب المركز الثالث، فيما يتذيل فرانكفورت ترتيب فرق المجموعة برصيد أربع نقاط.