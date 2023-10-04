دوري أبطال أوروبا | حصن باريس سان جيرمان يسقط في نيوكاسل .. وبرشلونة يعبر تنين بورتو

نتائج مباريات ليلة الأربعاء في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2023-2024..

حقق أتلتيكو مدريد الإسباني فوزًا ثمينًا وصعبًا أمام ضيفه فينورد الهولندي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو" في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

أتلتيكو مدريد وجد نفسه متأخرًا بعد مرور 7 دقائق من بداية المباراة بعدما تسبب ماريو هيرموسو بهدف في مرمى فريقه، لكن ألفارو موراتا تمكن من التعديل في الدقيقة 12 من زمن اللقاء.

وعاد فينورد للتقدم في الدقيقة 34 عن طريق المدافع ديفيد هانكو، قبل أن يتمكن أنطوان جريزمان من إعادة المباراة إلى التعادل في الدقيقة 45+4.

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موراتا قرر ارتداء ثوب البطولة، وتمكن من تسجيل هدف الفوز لصالح أتلتيكو مدريد بعد مرور دقيقتين فقط من انطلاق الشوط الثاني، ورغم محاولات فينورد للعودة إلا أن الفريق الهولندي لم ينجح في مباغتة دفاعات "الروخيبلانكوس" من جديد.

ولحساب المجموعة ذاتها حقق لاتسيو الإيطالي فوزًا ثمينًا خارج أرضه أمام سلتيك الاسكتلندي بهدفين لهدف، ليتقاسم الفريق الإيطالي الصدارة مع أتلتيكو مدريد برصيد 4 نقاط لكل منهما، فيما يأتي فينورد ثالثًا برصيد 3 نقاط، ويتذيل سلتيك الترتيب دون رصيد.

ولحساب المجموعة الثامنة، حقق برشلونة فوزًا ثمينًا على بورتو البرتغالي في المباراة التي أقيمت على ملعب "دو دراجاو" بهدف دون رد سجله فيران توريس في الدقيقة 45 من عمر المباراة.

وفي نفس المجموعة تمكن شاختار الأوكراني من تحقيق فوز ثمين خارج ملعبه على رويال أنتويرب البلجيكي بنتيجة 3-2.

وانفرد برشلونة بذلك بصدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما يحتل بورتو وشاختار المركزين الثاني والثالث برصيد 3 نقاط، ويتذيل رويال أنتويرب ترتيب مجموعة دون رصيد.

أما في المجموعة السادسة "مجموعة الموت" فقد سقط باريس سان جيرمان بنتيجة 4-1 أمام نيوكاسل يونايتد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "سانت جيمس بارك" معقل الفريق الإنجليزي.

فيما اكتفى ميلان بتعادل سلبي جديد، لكن هذه المرة خارج ملعبه أمام بوروسيا دورتموند الألماني.

وبذلك يتصدر نيوكاسل يونايتد ترتيب المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، يليه باريس سان جيرمان برصيد 3 نقاط، ويأتي ميلان في المركز الثالث برصيد نقطتين، ويذيل بوروسيا دورتموند الترتيب بنقطة يتيمة.

أما في المجموعة السابعة، فقد حقق مانشستر سيتي فوزًا منطقيًا أمام لايبزيج الألماني بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب "ريد بول أرينا".

وبينما اعتقد الجميع أن المباراة ستتجه إلى التعادل بهدف لمثله، سجل خوليان ألفاريز هدف التقدم لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 84، ليعزز جيرمي دوكو فوز فريقه بالهدف الثالث في الدقيقة 90.

وفي نفس المجموعة، حسم التعادل مواجهة سرفينا زفيزدا الصربي أمام يانج بويز السويسري بهدفين لكل منهما.

وبذلك يتصدر مانشستر سيتي ترتيب المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، فيما يحتل لايبزيج المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ويتقاسم يانج بويز وسرفينا زفيزدا المركزين الثالث والرابع بنقطة لكل منهما.