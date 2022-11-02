دوري أبطال أوروبا | سيناريو خيالي يحرم باريس من صدارة مجموعته!

نتائج مباريات الجولة الأخيرة في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا 2022-23.

تصدر نادي ريال مدريد الإسباني ترتيب المجموعة السادسة في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا 2022-23، بعد فوزه العريض على سلتيك الاسكتلندي بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "سانتياجو برنابيو".

ريال مدريد دخل المباراة وهدفه الفوز من أجل تصدر المجموعة، وكان له ما أراد بعدما سجل الهدف الأول بعد مرور ست دقائق عن طريق الكرواتي لوكا مودريتش من ركلة جزاء، فيما أضاع البرازيلي رودريجو الهدف الثاني في الدقيقة 21 بالطريقة ذاتها.

وفي الشوط الثاني أضاف ماركو أسينسيو الهدف الثالث في الدقيقة 51، قبل أن يزيد فينيسيوس جونيور غلة النادي الملكي بالهدف الرابع في الدقيقة 61، وبعد عشر دقائق سجل فيديريكو فالفيردي هدف ريال مدريد الخامس بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

فيما حملت الدقيقة 84 هدف سلتيك الوحيد في المباراة، عن طريق البرتغالي جوتا من ضربة حرة مباشرة مذهلة سددها ببراعة في مرمى تيبو كورتوا.

وفي المجموعة ذاتها، حقق لايبزيج الألماني فوزًا عريضًا على شاختار الأوكراني برباعية نظيفة، ليضمن المركز الثاني في المجموعة.

وبهذه النتائج، رفع ريال مدريد رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة، فيما احتل لايبزيج المركز الثاني برصيد 12 نقطة، وتأهل شاختار إلى الدوري الأوروبي باحتلال المركز الثالث برصيد ست نقاط، وودع سلتيك المنافسات الأوروبية بعدما تذيل ترتيب المجموعة بنقطتين.

ميلان يرافق تشيلسي إلى ثمن النهائي

وفي المجموعة الخامسة، ضمن الثنائي تشيلسي الإنجليزي وميلان الإيطالي مقعديهما في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23.

تشيلسي تصدر المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة، وذلك بالفوز على دينامو زغرب الكرواتي بنتيجة 2-1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

أما ميلان، العائد بعد غياب طويل إلى الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا، فقد نجح في الفوز على سالزبورج النمساوي بنتيجة 4-0، ليرفع رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني في المجموعة.

صدارة منطقية لمانشستر سيتي

لم تشهد المجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا 2022-23 مفاجآت تذكر، بعدما تصدر مانشستر سيتي الإنجليزي ترتيب فرق المجموعة، ورافقه بوروسيا دورتموند الألماني إلى ثمن النهائي.

مانشستر سيتي حقق الفوز على إشبيلية الإسباني في الجولة الأخيرة بنتيجة 3-1، ليرفع فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا رصيده إلى 14 نقطة في صدارة المجموعة.

أمام بوروسيا دورتموند، فقد اكتفى بالتعادل أمام كوبنهاجن الدنماركي بهدف لكل منهما، ليرتفع رصيد الفريق الألماني إلى تسع نقاط في وصافة المجموعة.

بنفيكا يهرب بالصدارة في اللحظات الأخيرة

أما في المجموعة الثامنة، فقد احتدم الصراع على الصدارة بين بنفيكا البرتغالي وباريس سان جيرمان الفرنسي حتى اللحظات الأخيرة من مباريات المجموعة السادسة.

باريس سان جيرمان تمكن من الفوز على يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب "أليانز ستاديوم"، وهو الفوز الذي رفع رصيد الفريق الباريسي إلى 14 نقطة.

وفي المقابل، حقق بنفيكا الفوز على مكابي بنتيجة 5-1 في الجولة السادسة، ليرفع رصيده هو الآخر إلى 14 نقطة.

ومع تساوي الفريقين في النقاط والمواجهات المباشرة وفارق الأهداف، حسمت الأهداف المسجلة خارج الأرض تفوق بنفيكا، حيث سجل تسعة أهداف خارج أرضه، مقابل ستة أهداف للفريق الباريسي.