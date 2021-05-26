ما هي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي؟ وما هو نظامها والأندية التي ستشارك فيها؟

كل ما تريد معرفته عن البطولة الجديدة لويفا دوري المؤتمر الأوروبي، ما هو نظامها وما الأندية التي ستشارك فيها؟ ومتى موعد مبارياتها وكم تبلغ جوائزها؟

سيشهد موسم 2021-22 تقديم مسابقة الأندية الجديدة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والتي تم تسميتها دوري المؤتمر الأوروبي.

مع تقليص عدد الأندية المشاركة في الدوري الأوروبي من 48 فريقًا إلى 32 فريقًا فقط، قدم اليويفا المسابقة الثالثة، والتي ستتبع نظامًا مشابهًا لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

ما هي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي؟

دوري المؤتمر الأوروبي هي ثالث مسابقة الأندية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وستقام جنبًا إلى جنب مع دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بهدف توفير المزيد من الفرص للأندية للعب على المستوى القاري.

ما هي الفرق التي تأهلت رسميًا إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2021-2022؟

مع كثرة الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، سعى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى تقديم البطولة لمنح الفرق الأخرى الفرصة لاختبار نفسها ضد فرق من جميع أنحاء القارة، ولا سيما الفرق من البلدان التي تكافح من أجل الوصول إلى أي من الاثنين بالفعل.

ما هي الأندية المشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي؟

سيتأهل فريق واحد من كل من الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا "الدوري الإنجليزي، الدوري الإسباني، الدوري الإيطالي، الدوري الألماني، الدوري الفرنسي"، وستشارك من الدول المصنفة من السادس إلى الخامس عشر فريقان، والدول المصنفة من 16 إلى 50 سيكون لها ثلاثة فرق، وستدخل ثلاثة فرق أيضًا من الدول المصنفة من 51 إلى 55، ولكن سيتعين عليها اجتياز التصفيات.

ستكون هناك ثلاث جولات تأهيلية وجولة فاصلة قبل الأدوار الأساسية التي سيشارك فيها 32 فريقًا في دور المجموعات، الفرق التي تفوز في الملحق ستصل إلى مرحلة المجموعات، وكذلك أولئك الذين يخسرون في المباراة الفاصلة في الدوري الأوروبي.

ستكون هناك ثماني مجموعات من أربعة فرق مثل دوري أبطال أوروبا، وكذلك الدوري الأوروبي الذي سيتحول إلى 8 مجموعات أيضًا اعتبارًا من الموسم المقبل.

ما هو نظام دوري المؤتمر الأوروبي؟

سيتأهل متصدر كل مجموعة إلى دور الـ 16 مباشرةً، وسيتأهل أصحاب المركز الثاني إلى جولة فاصلة ضد الفرق التي هبطت لدوري المؤتمر الأوروبي بعد احتلالها المركز الثالث في مجموعاتها في الدوري الأوروبي، والفائزون سيتأهلون لمواجهة متصدري المجموعات.

ستُلعب الأدوار الإقصائية على مباراتين قبل المباراة النهائية، وسيتأهل الفائز في المسابقة إلى الدوري الأوروبي للموسم التالي.

ستقام المباراة النهائية الأولى من دوري المؤتمر الأوروبي في 25 مايو 2022 في تيرانا، ألبانيا.

ما هو موعد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي؟

ستُلعب مباريات دوري المؤتمر الأوروبي يوم الخميس من كل أسبوع، وسيتم تحديد مواعيد انطلاق المباريات في الساعة 19:45 والساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

كم تبلغ جوائز دوري المؤتمر الأوروبي؟

قد تبدو البطولة الجديدة للوهلة الأولى، أقل جاذبية من الاثنين الآخرين.

ستكون الجوائز بالطبع أقل من الخاصة بدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، لكنها ستكون كبيرة بالنسبة للأندية الصغيرة في أوروبا.

ستوزع 235 مليون يورو على الفرق الـ32 المشاركة في دور المجموعات، حيث سيحصل كل فريق على 3 ملايين يورو، وسيمنح كل فريق عن كل فوز 500 ألف يورو، وفي حالة التعادل سيتقاضى 166 ألف يورو.

سيحصل متصدر كل مجموعة على مبلغ 650 ألف يورو، وسيتقاضى صاحب المركز الثاني 325 ألف يورو.

وبحسب ليكيب سيحصل الفائز بدوري المؤتمر الأوروبي على 8.9 مليون يورو، لكن هذا قد يكون غير صحيح، حيث أنه أكثر من المبلغ الذي يُمنح للفائز بالدوري الأوروبي (8.5 مليون يورو).