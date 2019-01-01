رسميًا | كرونوسلاف يورتشيتش مديرًا فنيًا جديدًا للنصر الإماراتي

نادي النصر الإماراتي أعلن تعاقده مع كرونوسلاف يورتشيتش لخلافة البرازيلي كايو زاناردي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن النصر الإماراتي تعاقده مع كرونوسلاف يورتشيتش لخلافة كايو زاناردي في تدريب الفريق.

ولن تكون تلك التجربة الأولى للمدرب الكرواتي في منطقة الخليج العربي، إذ قاد النصر السعودي خلال الفترة من يناير حتى إبريل 2018، وتولى كذلك مهمة تدريب بني ياس في الموسم الماضي وحقق معه نتائج ممتازة لكنه فشل في التوصل لاتفاق لتجديد عقده هذا الصيف.

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وكان النصر قد أعلن إقالة مدربه البرازيلي في نهاية سبتمبر الماضي بعدما حقق بداية سيئة جدًا للموسم، إذ فشل في جمع أكثر من نقطة واحدة من مبارياته الثلاثة في دوري الخليج العربي الإماراتي وكذلك يتذيل مجموعته في كأس الخليج العربي بأربع نقاط من 4 مباريات.

ولم يُوضح النادي تفاصيل التعاقد مع صاحب الـ49 عامًا، بل اكتفى بنشر فيديو على حسابه الرسمي في تويتر يكشف خلاله توقيع كرونوسلاف على العقود.