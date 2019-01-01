كرونوسلاف: النصر سيتواجد على قمة الكرة الإماراتية مستقبلًأ

كرونوسلاف يورتشيتش المدرب الجديد للنصر الإماراتي سعيد بالفوز على الوحدة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني الجديد للنصر رضاه عن أداء وانتصار الفريق أمام الوحدة يوم أمس في الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي بنتيجة 3-2.

وكانت مباراة الأمس هي الأولى لكرونوسلاف مع العميد بعد تعيينه خلفًا لكايو زاناردي، وقد أكد المدرب أنه لا يمتلك عصًا سحرية لكنه مجرد زرع الحماس والطاقة داخل اللاعبين وهو ما كان السبب خلف الفوز.

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وأضاف حول مستقبل الفريق "النصر سيكون في قمة الكرة الإماراتية مستقبلًا، الفريق يمتلك كل الإمكانيات اللازمة لهذا، نحن لا نحتاج سوى لبعض الوقت للعمل وبعدها سنرى النصر بشكل مختلف".

"كنا في حاجة ماسة للفوز ونحن الآن بحاجة للبناء عليه في الفترة المقبلة خاصة أنني توليت المهمة قبل اللقاء بيومين فقط، لذا كنت حريصًا ألا أجري أي تغييرات جذرية على طريقة اللعب والأسلوب التكتيكي المتبع، بل مجرد بث الحماس والروح القتالية في اللاعبين".