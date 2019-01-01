لابا كودجو: أشكر الله والجميع على الأهداف الأربعة

حقق العين انتصارًا ساحقًا على مستضيفه الفجيرة في خامس جولات الدوري الإماراتي بسبعة أهداف مقابل هدف واحد، لابا كودجو صاحب السوبر هاتريك يتحدث عن اللقاء

بدا لابا كودجو سعيدًا جدًا بإحراز سوبر هاتريك لصالح فريقه العين ضد الفجيرة في خامس جولات دوري الخليج العربي.

وحقق العين انتصارًا ثمينًا على مستضيفه بنتيجة 7-1، أحرز مهاجمه الكونجولي منها 4 أهداف فيما أضاف جمال معروف وكايو كانيدو ومهند العزي بقية الأهداف.

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مهاجم نهضة بركان السابق تحدث لقناة دبي الرياضية عن هذا الإنجاز قائلًا "مباراة اليوم كانت مهمة، من الجيد أننا فزنا وأحرزنا النقاط الثلاثة ،أعتقد أننا لعبنا مباراة ممتازة وأشكر الفريق كاملًا، لعبنا بجماعية جيدة وهذا مهم، وتركيزنا الآن منصب على المباراة القادمة، وإن شاء الله نفوز مجددًا".

"أشكر الله اليوم لأنني حصلت على الفرص لأسجل الأهداف، مهم جدًا للمهاجم أن يُسجل الأهداف، لكن اليوم علي التوجه بالشكر لله والفريق كاملًا لأنني امتلكت الفرصة لأسجل الكثير من الأهداف".