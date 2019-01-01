مدير العين رافعًا الراية البيضاء: الشارقة تُوج بالدوري بالفعل!

المسؤول البارز في العين يرفع الراية البيضاء

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رفع مطر الصهباني مدير العين الإماراتي الراية البيضاء فيما يخص الصراع على لقب دوري الخليج العربي، إذ قال أن الشارقة توج بالبطولة بالفعل.

وحقق العين انتصارًا جيدًا على النصر بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الـ16 للبطولة، والتي شهدت انتصار الشارقة على شباب الأهلي بدبي بهدفين دون رد، ليُحافظ على فارق الـ5 نقاط مع مطارده في الصدارة.

وقال الصهباني عقب الفوز "المباراة كانت مهمة جدًا بالنسبة لنا وللعودة لطريق الانتصارات خاصة أنها أتت قبل مباراة دوري أبطال آسيا في 5 مارس القادم. اللاعبون لعبوا جيدًا واهتموا بتحقيق الفوز لأهميته ولأنها المباراة الأولى للمدرب الجديد".

الإداري البارز في الزعيم العيناوي طمأن جماهير النادي حول قضية تجديد عقود اللاعبين القريبة من نهايتها، إذ أكد أن توجهات الإدارة بتجديد كافة العقود والحفاظ على نجوم الفريق، قبل أن يُفاجئ الجميع بقوله عن صراع اللقب "الشارقة تُوج بالدوري بالفعل".

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مفسرًا كلامه بأن الفريق المتصدر يُحقق نتائج قوية وممتازة ويخدم نفسه بنفسه دون انتظار أي هدايا من المنافسين، مضيفًا "انظر للمباريات والنتائج، الشارقة فريق قوي ممتاز يُحقق نتائج إيجابية ولا ينظر للآخرين، فيما المنافسون يتساقطون ويخسرون النقاط. هم لهم فترة طويلة لم يُتوجوا بالدوري وهذا الموسم هو فرصتهم الأكبر وباعتقادي أنه اللقب حُسم لصالحهم بالفعل".

وأخيرًا نفى الصهباني خلال تصريحاته لقناة دبي الرياضية أي مفاوضات تجمع ناديه مع ويلتون سواريز نجم الشارقة، خاصة بعد انتشار فيديو يجمع أحد إداريي العين مع اللاعب، موضحًا أن ذلك الاجتماع حدث في وضح النهار في أحد مراكز التسوق وأمام الجميع، وقد يكون حدث صدفة بسبب تواجد الرجلين في نفس المكان في ذات الوقت.