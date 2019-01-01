حمدان الكمالي: الموسم سيكون طويلًا وصعبًا، 4 أندية تنافسنا على اللقب

الوحدة حسم ديربي أبو ظبي لصالحه أمام الجزيرة 3-2 في ثاني جولات دوري الخليج العربي، حمدان الكمالي يتحدث عن اللقاء

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى حمدان الكمالي نجم الوحدة سعادته البالغة بالفوز المثير على الجزيرة في الجولة الثانية من دوري الخليج العربي الإماراتي.

وأكد اللاعب أن إحراز هدف التعادل الثاني سريعًا بعد هدف الجزيرة هو نقطة التحول في المباراة والعامل الأهم الذي ساهم في انتصار الوحدة 3-2.

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مضيفًا في تصريحاته لقناة أبو ظبي الرياضية عن سيناريو اللقاء المثير "أشكر اللاعبين على أدائهم القوي وعودتهم في النتيجة مرتين، قدموا مباراة كبيرة بداية من الحارس حتى المهاجمين، تلك مباريات الديربي وهذه الأحداث معتادة في المباريات الكبيرة. العودة السريعة بعد هدف الجزيرة الثاني كانت نقطة البداية التي أوصلتنا للفوز".

"مازلنا في بداية الموسم، لدينا مباراة قادمة أمام بني ياس ونطمع للفوز بها كذلك. رئيس النادي وضعنا تحت مسؤولية كبيرة بالحديث عن لقب الدوري، سنجتهد ونُحاول لكن هذا الموسم سيكون طويلًا وصعبًا، هناك 4 أندية تتنافس على اللقب، الجزيرة وشباب الأهلي والعين والشارقة. المهم أن نبتعد عن الضغوطات ونلعب الموسم خطوة بخطوة".

وأتم الكمالي حديثه مؤكدًا أنه لم يستطع إكمال المباراة نتيجة الإصابة، لكنه توقع ألا تكون صعبة وأن يكون جاهزًا لمواجهة بني ياس في الجولة الثالثة من الدوري.