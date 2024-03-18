دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، جدول المباريات وترتيب المجموعات

كل ما تريد معرفته عن دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، موعد ونتائج المباريات، ترتيب المجموعات والمنتخبات المشاركة...

تعود بطولة دوري الأمم الأوروبية من جديد، حيث تترقب الجماهير انطلاق نسختها الرابعة في موسم 2024-2025، ويأمل "الاتحاد الأوروبي" أن تواصل البطولة إثارة اهتمام الجماهير.

فكرة دوري الأمم الأوروبية جاءت في الأساس لاستبدال المباريات الودية للمنتخبات خلال فترة التوقف الدولي، بمنافسة قوية تجذب الجماهير، ومنح المنتخبات تنافسًا أقوى، وحوافز أكبر اقتصاديًا وجماهيريًا.

وزاد الاهتمام بشكل بالغ ببطولة دوري الأمم الأوروبية بعد التنافس القوي على اللقب، في أول ثلاث نسخ من البطولة.

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ويقدم لكم "جول GOAL" كل ما تريد معرفته عن النسخة الرابعة من البطولة، المجموعات، موعد المباريات والنتائج والمزيد.

المسار أ:

ترتيب المجموعة الأولى:

المركز المنتخب لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفارق النقاط 1 كرواتيا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 البرتغال 0 0 0 0 0 0 0 0 3 بولندا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 اسكتلندا 0 0 0 0 0 0 0 0

ترتيب المجموعة الثانية:

المركز المنتخب لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفارق النقاط 1 إيطاليا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 بلجيكا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 فرنسا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 إسرائيل 0 0 0 0 0 0 0 0

ترتيب المجموعة الثالثة:

المركز المنتخب لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفارق النقاط 1 هولندا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 المجر 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ألمانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 البوسنة والهرسك 0 0 0 0 0 0 0 0

ترتيب المجموعة الرابعة:

المركز المنتخب لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفارق النقاط 1 إسبانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الدنمارك 0 0 0 0 0 0 0 0 3 سويسرا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 صربيا 0 0 0 0 0 0 0 0

المسار ب:

ترتيب المجموعة الأولى:

المركز المنتخب لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفارق النقاط 1 التشيك 0 0 0 0 0 0 0 0 2 أوكرانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ألبانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 جورجيا 0 0 0 0 0 0 0 0

ترتيب المجموعة الثانية:

المركز المنتخب لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفارق النقاط 1 إنجلترا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 فنلندا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ايرلندا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 اليونان 0 0 0 0 0 0 0 0

ترتيب المجموعة الثالثة:

المركز المنتخب لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفارق النقاط 1 النمسا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 النرويج 0 0 0 0 0 0 0 0 3 سلوفينيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 كازخستان 0 0 0 0 0 0 0 0

ترتيب المجموعة الرابعة:

المركز المنتخب لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفارق النقاط 1 ويلز 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ايسلندا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 مونتينجرو 0 0 0 0 0 0 0 0 4 تركيا 0 0 0 0 0 0 0 0

المسار ج:

ترتيب المجموعة الأولى:

المركز المنتخب لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفارق النقاط 1 السويد 0 0 0 0 0 0 0 0 2 أذربيجان 0 0 0 0 0 0 0 0 3 سلوفاكيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 إستونيا 0 0 0 0 0 0 0 0

ترتيب المجموعة الثانية:

المركز المنتخب لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفارق النقاط 1 رومانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 كوسوفو 0 0 0 0 0 0 0 0 3 قبرص 0 0 0 0 0 0 0 0 4 جبل طارق - ليتوانيا 0 0 0 0 0 0 0 0

ترتيب المجموعة الثالثة:

المركز المنتخب لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفارق النقاط 1 لوكسمبورج 0 0 0 0 0 0 0 0 2 بلغاريا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ايرلندا الشمالية 0 0 0 0 0 0 0 0 4 بيلاروسيا 0 0 0 0 0 0 0 0

ترتيب المجموعة الرابعة:

المركز المنتخب لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفارق النقاط 1 أرمينيا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 جزر فارو 0 0 0 0 0 0 0 0 3 مقدونيا الشمالية 0 0 0 0 0 0 0 0 4 لاتفيا 0 0 0 0 0 0 0 0

المسار د:

ترتيب المجموعة الأولى:

المركز المنتخب لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفارق النقاط 1 جبل طارق - ليتوانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 سان مارينو 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ليختنشتاين 0 0 0 0 0 0 0 0

ترتيب المجموعة الثانية:

المركز المنتخب لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفارق النقاط 1 مولدوفا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 مالطا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 أندورا 0 0 0 0 0 0 0 0

ما هي القنوات الناقلة لدوري الأمم الأوروبية 2024-25؟

لم يتم إذاعة مباريات دوري الأمم الأوروبية عبر أي قناة في منطقة الشرق الأوسط، وإنما يتم عرض البطولة عبر تطبيق UEFA TV كما يمكن مشاهدته أيضًا عبر الموقع الرسمي الخاص بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

جدول مواعيد دوري الأمم الأوروبية 2024-2025:

الدور الموعد الجولة الأولى 5 -7 سبتمبر 2024 الجولة الثانية 8 -10 سبتمبر 2024 الجولة الثالثة 10 - 12 أكتوبر 2024 الجولة الرابعة 13 -15 أكتوبر 2024 الجولة الخامسة 14 - 16 نوفمبر 2024 الجولة السادسة 17 - 19 نوفمبر 2024 نصف النهائي 4 - 5 يونيو 2025 تحديد المركز الثالث 8 يونيو 2025 النهائي 8 يونيو 2025

ما سجل الفائزين فاز بدوري الأمم الأوروبية؟

حقق منتخب البرتغال الفوز في النسخة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية، بعد أن حقق الفوز على هولندا في المباراة النهائية بهدف دون رد.

فيما حقق منتخب فرنسا لقب النسخة الثانية من البطولة، حيث فاز على منتخب إسبانيا في النهائي بنتيجة 2-1.

بينما حقق المنتخب الإسباني، لقبه الأول في البطولة، بالنسخة الثالثة بعد فوزه على كرواتيا بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.