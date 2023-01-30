دوري الأحلام الجديدة .. السعودية تخطط لجمع صلاح ودي بروينه برونالدو وميسي

جاري كوك يزيد من الطموحات السعودية والتعاقدات العالمية لن تتوقف عند رونالدو فقط

Shahid

"دوري الأحلام الجديدة" هكذا أطلقت صحيفة "سكاي سبورتس" البريطانية على الدوري السعودي وخططه المستقبلية، التي تستهدف نجوم عالميين، ولن يتوقف عند البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي فقط.

النصر السعودي نجح في فتح باب تحقيق الأحلام وتعاقد مع الدون في أواخر ديسمبر الماضي، في صفقة انتقال حر لمدة موسمين ونصف، بعدما فسخ اللاعب عقده مع ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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وأوضحت الصحيفة البريطانية أن تعيين جاري كوك؛ رئيسًا تنفيذيًا لرابطة دوري المحترفين السعودي، منح مسؤولي الكرة السعودية أملًا كبيرًا، لاستقدام عديد النجوم خلال المواسم المقبلة، مشيرة إلى أنهم أصبحوا مقتنعين أن ميسي ليس بصعب المنال حاليًا، بل وسيحاولون ضم المصري محمد صلاح؛ محترف ليفربول، والبلجيكي كيفين دي بروينه؛ محترف مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويأتي هذا الأمل نظرًا لنجاحات كوك السابقة في استقدام عديد النجوم وقتما كان رئيسًا تنفيذيًا لمانشستر سيتي الإنجليزي، كيايا توريه، دافيد سيلفا، سيرخيو أجويرو وكارلوس تيفيز، بينما حاول ضم ميسي مقابل 70 مليون جنيه استرليني، لكن برشلونة رفض وقتها.

جدير بالذكر أن استقدام النجوم للدوري السعودي يأتي ضمن رؤية 2030 بحسب ما صرح وزير المالية السعودي محمد الجدعان، مما سيشعل الميركاتو الصيفي المقبل، خاصةً مع انتهاء عقوبة الحرمان من التعاقدات التي وُقعت على ناديي الهلال والاتحاد في الشتاء المنصرم.

Shahid