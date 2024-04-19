توابع نكسة دوري الأبطال: مانشستر سيتي يدرس التخلي عن جوارديولا.. والبديل حاضر!

3 مؤشرات على اقتراب نهاية الحقبة الذهبية!

بدأت إدارة مانشستر سيتي، التخطيط لمستقبل الفريق حال رحيل مدربه الحالي بيب جوارديولا، بنهاية عقده في 2025.

وترددت أنباء عن إمكانية رحيل بيب عن مانشستر سيتي، بعد 8 سنوات قضاها داخل ملعب الاتحاد، حقق خلالها كل البطولات الممكنة وسيطر على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بخلاف نجاحه في قيادة النادي لحصد دوري أبطال أوروبا.

وكشفت شبكة "ريليفو" الإسبانية، أن إدارة النادي الإنجليزي تفكر في مرحلة ما بعد جوارديولا، ولديها بالفعل اسم جديد يمكنه بدء مشروع جديد للنادي من أجل مواصلة هيمنته على البطولات، وهو ميجيل سانشيز، المدير الفني لجيرونا.

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وأشارت إلى أن وداع دوري أبطال أوروبا مؤخرًا على يد ريال مدريد، ربما سيكون مؤشر لإدارة مانشستر سيتي بالتفكير في عدم التجديد للمدرب الإسباني، والذي بالفعل بدأ يستشعر نفس الشيء.

وأوضحت "ريليفو"، أن جوارديولا لن يكون الراحل الوحيد عن مانشستر سيتي في المستقبل، لكن يمكن أن يسبقه شريكه تكسيكي بيجيريستين، المدير الرياضي للفريق والذي يجلس في مقعده منذ 12 عامًا، حيث تشير المصادر إلى أنه يقضي موسمه الأخير في الاتحاد رغم علاقته المميزة مع الإدارة.

وأكدت الشبكة الإسبانية، أن إدارة السيتي تريد انتقالًا سلسًا للإدارة الفنية، لذلك تضع ثقتها في ميجيل سانشيز الذي جعل من جيرونا وحشًا مزعجًا لعمالقة الليجا، وهو "مرشح من داخل المنزل"، حيث تملك إدارة السيتي جزءًا من أسهم جيرونا بالشراكة مع بيري جوارديولا، شقيق بيب.

وختمت بأن "سيتي جروب" تقدر عمل وشخصية ميجيل في تطوير اللاعبين الشباب لجيرونا وبناء فريق قادر على مجابهة ريال مدريد وبرشلونة، وهو الآن يتعلم اللغة الإنجليزية على وجه التحديد لما قد يحدث في المستقبل.